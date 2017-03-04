Невидимая разметка: как ориентироваться на заснеженной дороге

Каждую зиму водители и инспекторы спорят по поводу нарушений, допущенных
из-за скрытой под снегом разметки. Часто бывает так, что дорога не чищена, знаков нет, автомобилист получает штраф. Так было ли нарушение, если на дороге грязь вместо полос?
Когда зимой снег и грязь скрывают разметку, приходится ориентироваться только по ширине дороги и следам других машин. Юлиана Подшивалова так повернула через две сплошные, которые замело снегом.
Юлиана Подшивалова, водитель: «Остановили инспекторы, сказали, что я повернула через двойную сплошную, грозили штрафом, но я сказала про регистратор, после чего меня отпустили».
Что делать, если на дороге сплошная, при выезде должен стоять знак, разрешающий движение только направо, а знака нет и разметки не видно?
Кирилл Чернявский, юрист: «Водитель не обязан знать разметку дорожного движения. Он не может определить визуально, есть она или нет, поэтому виновным быть никак не может».
Почти все водители уверенно пересекают двойную сплошную, которую не видно. Нужно помнить о том, что инспектор может наказать водителя только при наличии вины. Невидимая разметка не станет оправданием, если на дороге есть знаки, сообщающие о движении по полосам или запрещенном обгоне.
Если в каждую сторону по две полосы, то потоки обязательно разделяет двойная сплошная линия и выезд на встречную опасен и точно запрещен. Подробнее о том, как отстоять свою правоту в случае, когда разметка скрыта грязью или снегом, смотрите в программе «Главная дорога».
Юлиана Подшивалова, водитель: «Остановили инспекторы, сказали, что я повернула через двойную сплошную, грозили штрафом, но я сказала про регистратор, после чего меня отпустили».
Что делать, если на дороге сплошная, при выезде должен стоять знак, разрешающий движение только направо, а знака нет и разметки не видно?
Кирилл Чернявский, юрист: «Водитель не обязан знать разметку дорожного движения. Он не может определить визуально, есть она или нет, поэтому виновным быть никак не может».
Почти все водители уверенно пересекают двойную сплошную, которую не видно. Нужно помнить о том, что инспектор может наказать водителя только при наличии вины. Невидимая разметка не станет оправданием, если на дороге есть знаки, сообщающие о движении по полосам или запрещенном обгоне.
Если в каждую сторону по две полосы, то потоки обязательно разделяет двойная сплошная линия и выезд на встречную опасен и точно запрещен. Подробнее о том, как отстоять свою правоту в случае, когда разметка скрыта грязью или снегом, смотрите в программе «Главная дорога».
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