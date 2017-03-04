Ночной дозор: как активисты вместе с инспекторами отлавливают пьяных лихачей

Любителей пьяной езды не пугают ни штрафы, ни лишение прав, ни даже тюрьма. Наряду с инспекторами нетрезвых лихачей ловят народные патрули из обычных, трезвых автомобилистов.
Бдительным водителям, борющимся за безопасность на дорогах, бьют машины и угрожают. В оправдание нарушители рассказывают сказки, мол, никуда не ехал, шел мимо, машина не моя. Чего только не наслушались активисты от неадекватных участников дорожного движения.
В Кургане ключ у пьяного забрали и выбросили в реку. В Башкирии нетрезвый автомобилист попытался удрать после аварии. Его догнал бдительный водитель, выволок из-за руля и отобрал ключи. В Барнауле водитель угнал фуру, протаранил встречную машину и погиб.
В Санкт-Петербурге таксист Григорий успел обезвредить нарушителя, когда вышел в рейс, увидел странно петляющее авто и проследил за ним. Охотиться за нетрезвыми лихачами безопаснее группами. На российских дорогах стали появляться ночные патрули, работающие с ГАИ. В Кирове активисты обезвредили уже тысячу пьяных за рулем. У одно из них из документов при себе оказались только трусы и тапки. Нередко пойманные за пьяную езду автомобилисты мстят. В Самаре один из них едва не застрелил активиста Григория Рыбакова.
Григорий Рыбаков, активист: «Он мне отомстил, мою машину повредил. Мог бы попасть, конечно же, в меня. Может ли меня это остановить? Нет!»
За два года Григорий помог задержать 400 пьяных водителей, в том числе одного гаишника. Юристы предупреждают: в борьбе с нарушителями можно самому переступить закон. Если видите, что автомобилист не в себе, не рискуйте, позвоните в полицию и проследите за странной машиной, чтобы она не потерялась, пока едет экипаж. Подробнее о том, как вступить в народный патруль, смотрите в программе «Главная дорога».
В Кургане ключ у пьяного забрали и выбросили в реку. В Башкирии нетрезвый автомобилист попытался удрать после аварии. Его догнал бдительный водитель, выволок из-за руля и отобрал ключи. В Барнауле водитель угнал фуру, протаранил встречную машину и погиб.
В Санкт-Петербурге таксист Григорий успел обезвредить нарушителя, когда вышел в рейс, увидел странно петляющее авто и проследил за ним. Охотиться за нетрезвыми лихачами безопаснее группами. На российских дорогах стали появляться ночные патрули, работающие с ГАИ. В Кирове активисты обезвредили уже тысячу пьяных за рулем. У одно из них из документов при себе оказались только трусы и тапки. Нередко пойманные за пьяную езду автомобилисты мстят. В Самаре один из них едва не застрелил активиста Григория Рыбакова.
Григорий Рыбаков, активист: «Он мне отомстил, мою машину повредил. Мог бы попасть, конечно же, в меня. Может ли меня это остановить? Нет!»
За два года Григорий помог задержать 400 пьяных водителей, в том числе одного гаишника. Юристы предупреждают: в борьбе с нарушителями можно самому переступить закон. Если видите, что автомобилист не в себе, не рискуйте, позвоните в полицию и проследите за странной машиной, чтобы она не потерялась, пока едет экипаж. Подробнее о том, как вступить в народный патруль, смотрите в программе «Главная дорога».
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