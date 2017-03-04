Российские сенаторы хотят запретить показ рекламы со старой картой Крыма

Члены Совфеда от Крыма Сергей Цеков и Ольга Ковитиди внесли в Госдуму РФ законопроект, который запретит показ рекламы с использованием географических карт, без указания на них Крыма и Севастополя.
По мнению авторов инициативы, необходимо ввести соответствующие поправки в закон «О рекламе». Речь идет об использовании в рекламе и печатных материалах искаженных географических карт России. Авторы законопроекта считают недопустимым использование в рекламе карт РФ без Крыма и Севастополя, или тех карт, где Крым обозначен как субъект Украины.
Сенаторы предлагают квалифицировать это как пропаганду нарушения территориальной целостности РФ, пишет ТАСС.
Напомним, Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей полуострова и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Киевские власти считают Крым своей «временно оккупированной» территорией. В Москве на самом высшем уровне не раз подчеркивали, что вопрос с Крымом закрыт.
Сенаторы предлагают квалифицировать это как пропаганду нарушения территориальной целостности РФ, пишет ТАСС.
Напомним, Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей полуострова и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Киевские власти считают Крым своей «временно оккупированной» территорией. В Москве на самом высшем уровне не раз подчеркивали, что вопрос с Крымом закрыт.
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