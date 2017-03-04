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  • 04.03, 07:02

В Вифлееме откроется гостиница с граффити Бэнкси

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  • Фото Reuters © 2017, Ammar Awad
В Вифлееме откроется гостиница с граффити Бэнкси

В Вифлееме откроется гостиница с граффити Бэнкси

В Вифлееме откроется гостиница с граффити Бэнкси
  • Фото Reuters © 2017, Ammar Awad

    • На западном берегу реки Иордан откроется гостиница, над интерьерами которой поработал знаменитый и таинственный британский художник Бэнкси.

    Как пишет Reuters, The Walled Off hotel откроется для постояльцев 20 марта в Вифлееме, практически на границе территорий Израиля и Палестины.

    В 10 номерах на стенах будут представлены граффити загадочного уличного британского художника Бэнкси. Фотографии уже представлены на сайте художника.

    По сведениям журналистов, может быть одним из собственников отеля, оборудованного в помещении древней гончарной мастерской.

    Напомним, по законам Великобритании граффити считают преступным вандализмом. При этом работы знаменитого уличного художника, скрывающегося под псевдонимом Бэнкси, продаются за огромные деньги.

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