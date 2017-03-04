В Вифлееме откроется гостиница с граффити Бэнкси

На западном берегу реки Иордан откроется гостиница, над интерьерами которой поработал знаменитый и таинственный британский художник Бэнкси.
Как пишет Reuters, The Walled Off hotel откроется для постояльцев 20 марта в Вифлееме, практически на границе территорий Израиля и Палестины.
В 10 номерах на стенах будут представлены граффити загадочного уличного британского художника Бэнкси. Фотографии уже представлены на сайте художника.
По сведениям журналистов, может быть одним из собственников отеля, оборудованного в помещении древней гончарной мастерской.
Напомним, по законам Великобритании граффити считают преступным вандализмом. При этом работы знаменитого уличного художника, скрывающегося под псевдонимом Бэнкси, продаются за огромные деньги.
В 10 номерах на стенах будут представлены граффити загадочного уличного британского художника Бэнкси. Фотографии уже представлены на сайте художника.
По сведениям журналистов, может быть одним из собственников отеля, оборудованного в помещении древней гончарной мастерской.
Напомним, по законам Великобритании граффити считают преступным вандализмом. При этом работы знаменитого уличного художника, скрывающегося под псевдонимом Бэнкси, продаются за огромные деньги.
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