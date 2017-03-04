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  • 04.03, 02:30

Баскетболисты ЦСКА разгромили «Барселону» в матче Евролиги

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Баскетболисты ЦСКА разгромили «Барселону» в матче Евролиги

Баскетболисты ЦСКА разгромили «Барселону» в матче Евролиги

Баскетболисты московского ЦСКА разгромили испанскую «Барселону» в матче 24-го тура Евролиги.

Встреча, состоявшаяся в пятницу в Барселоне, завершилась со счетом 85:61 (29: 4, 19:20, 18:23, 19:14) в пользу московского клуба.

Самым результативным в составе армейцев стал Нандо де Коло, набравший 21 очко. В составе «Барселоны» 14 очков на свой счет записал болгарский форвард Александар Везенков.

В следующем матче армейцы 9 марта примут турецкий «Галатасарай». А «Барселона» в тот же день дома сыграет с казанским клубом УНИКС, напоминает ТАСС.

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