В Подмосковье потушили пылающую на шоссе фуру

Сотрудники МЧС потушили автофургон, загоревшийся на Киевском шоссе, и отправили пострадавших в больницу.
Два человека получили травмы и ожоги в результате происшествия на Киевском шоссе, где загорелся большегрузный автомобиль.
Сообщение пресс-службы областной полиции: «Большегруз загорелся на стоянке на 47 километре Киевского шоссе. Пытавшиеся самостоятельно потушить огонь водитель и пассажир получили ожоги и были госпитализированы».
В полиции сообщили, что на место происшествия прибыли сотрудники МЧС, которые оперативно ликвидировали пожар. Причина возгорания пока не установлена, пишет ТАСС.
Сообщение пресс-службы областной полиции: «Большегруз загорелся на стоянке на 47 километре Киевского шоссе. Пытавшиеся самостоятельно потушить огонь водитель и пассажир получили ожоги и были госпитализированы».
В полиции сообщили, что на место происшествия прибыли сотрудники МЧС, которые оперативно ликвидировали пожар. Причина возгорания пока не установлена, пишет ТАСС.
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