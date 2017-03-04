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  • 04.03, 02:30
В Подмосковье потушили пылающую на шоссе фуру. ДТП, Московская область, грузовики, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Подмосковье потушили пылающую на шоссе фуру

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В Подмосковье потушили пылающую на шоссе фуру

В Подмосковье потушили пылающую на шоссе фуру

В Подмосковье потушили пылающую на шоссе фуру
  • Фото: Наро-Фоминск — новости, события/ vk.com

    • Сотрудники МЧС потушили автофургон, загоревшийся на Киевском шоссе, и отправили пострадавших в больницу.

    Два человека получили травмы и ожоги в результате происшествия на Киевском шоссе, где загорелся большегрузный автомобиль.

    Сообщение пресс-службы областной полиции: «Большегруз загорелся на стоянке на 47 километре Киевского шоссе. Пытавшиеся самостоятельно потушить огонь водитель и пассажир получили ожоги и были госпитализированы».

    В полиции сообщили, что на место происшествия прибыли сотрудники МЧС, которые оперативно ликвидировали пожар. Причина возгорания пока не установлена, пишет ТАСС.

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