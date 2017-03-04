Подозреваемого по делу об убийстве Ким Чен Нама химика депортировали из Малайзии

Гражданин КНДР Ли Чхон Чхоль, подозреваемый в убийстве брата лидера Северной Кореи, отрицает свою причастность к произошедшему в аэропорту
Куала-Лумпура.
Гражданин КНДР Ли Чхон Чхоль обвинил власти Малайзии в сговоре против Пхеньяна. Об этом он заявил после того, как в пятницу был депортирован из страны вместе со своей женой и двумя детьми. 47-летний мужчина был задержан 17 февраля по подозрению в причастности к смерти Ким Чен Нама.
Власти Малайзии установили, что Ли Чхон Чхоль — эксперт в области химии. Вместе с семьей он проживал на окраине Куала-Лумпура и имел рабочую визу, как сотрудник компании, занимавшейся пищевыми добавками. Не найдя достаточно весомых доказательств его причастности к убийству Ким Чен Нама, которые позволили бы предъявить обвинение, власти Малайзии депортировали Ли Чхон Чхоля в связи с недействительными въездными документами.
В Пекине Ли Чхон Чхоль заявил журналистам, что его принуждали признаться в причастности к гибели брата лидера КНДР, предъявляя ему ложные доказательства и угрожая его семье, пишет Reuters.
восемь человек.
ядом нервно-паралитического действия VX Nerve Agent. К таким выводам эксперты пришли после получения результатов экспертизы.
Власти Малайзии установили, что Ли Чхон Чхоль — эксперт в области химии. Вместе с семьей он проживал на окраине Куала-Лумпура и имел рабочую визу, как сотрудник компании, занимавшейся пищевыми добавками. Не найдя достаточно весомых доказательств его причастности к убийству Ким Чен Нама, которые позволили бы предъявить обвинение, власти Малайзии депортировали Ли Чхон Чхоля в связи с недействительными въездными документами.
В Пекине Ли Чхон Чхоль заявил журналистам, что его принуждали признаться в причастности к гибели брата лидера КНДР, предъявляя ему ложные доказательства и угрожая его семье, пишет Reuters.
восемь человек.
ядом нервно-паралитического действия VX Nerve Agent. К таким выводам эксперты пришли после получения результатов экспертизы.
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