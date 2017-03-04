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  • 04.03, 02:30

Подозреваемого по делу об убийстве Ким Чен Нама химика депортировали из Малайзии

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Подозреваемого по делу об убийстве Ким Чен Нама химика депортировали из Малайзии

Подозреваемого по делу об убийстве Ким Чен Нама химика депортировали из Малайзии

Гражданин КНДР Ли Чхон Чхоль, подозреваемый в убийстве брата лидера Северной Кореи, отрицает свою причастность к произошедшему в аэропорту Куала-Лумпура.

Гражданин КНДР Ли Чхон Чхоль обвинил власти Малайзии в сговоре против Пхеньяна. Об этом он заявил после того, как в пятницу был депортирован из страны вместе со своей женой и двумя детьми. 47-летний мужчина был задержан 17 февраля по подозрению в причастности к смерти Ким Чен Нама.

Власти Малайзии установили, что Ли Чхон Чхоль — эксперт в области химии. Вместе с семьей он проживал на окраине Куала-Лумпура и имел рабочую визу, как сотрудник компании, занимавшейся пищевыми добавками. Не найдя достаточно весомых доказательств его причастности к убийству Ким Чен Нама, которые позволили бы предъявить обвинение, власти Малайзии депортировали Ли Чхон Чхоля в связи с недействительными въездными документами.

В Пекине Ли Чхон Чхоль заявил журналистам, что его принуждали признаться в причастности к гибели брата лидера КНДР, предъявляя ему ложные доказательства и угрожая его семье, пишет Reuters.

Напомним, 13 февраля на Ким Чен Нама напали в аэропорту Куала-Лумпура две женщины. Убийцы брызнули ему в лицо некой жидкостью. Спустя несколько минут мужчина потерял сознание и умер по пути в больницу. В убийстве Ким Чен Нама подозревают восемь человек.

Эксперты Минздрава Малайзии сообщили, что Ким Чен Нам скончался через 20 минут после нападения на него в аэропорту. Эксперты объяснили, что доза отравляющего вещества, которым отравили старшего брата лидера КНДР, была настолько высока, что у Ким Чен Нама отказали не только сердце, но и легкие и все остальные внутренние органы. Власти Малайзии утверждают, что Ким Чен Нама отравили химическим оружием — ядом нервно-паралитического действия VX Nerve Agent. К таким выводам эксперты пришли после получения результатов экспертизы.

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