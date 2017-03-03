Бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном отменен

Бой за титул временного чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, который должен был пройти в ночь на воскресенье в
Лас-Вегасе, был отменен из-за проблем со здоровьем Хабиба Нурмагомедова.
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Сообщение пресс-службы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC): «Нурмагомедов был доставлен в больницу в четверг вечером из-за проблем со сгонкой веса. Сейчас он выписан. Поединок за звание „временного“ чемпиона между Нурмагомедовым и Фергюсоном отменен по рекомендациям врачей».
Представители российского бойца извинились перед американцем Тони Фергюсоном и его командой за отмену боя.
Ранее отец российского спортсмена сообщил, что у Хабиба Нурмагомедова либо проблемы с печенью, либо камни в почках. Боец был доставлен в больницу за несколько часов до взвешивания.
Генеральный директор компании Fighting Way Артур Идрисов сообщил, что Нурмагомедову стало плохо в сауне, где боец планировал согнать лишнюю пару килограммов веса перед боем.
Напомним, российский боец Хабиб Нурмагомедов не имеет поражений в смешанных единоборствах: на его счету 24 победы. Победитель боя между Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном (22 победы и 3 поражения) должен был стать претендентом на титул чемпиона UFC в легком весе, которым в настоящее время владеет ирландец Конор Макгрегор.
Представители российского бойца извинились перед американцем Тони Фергюсоном и его командой за отмену боя.
Ранее отец российского спортсмена сообщил, что у Хабиба Нурмагомедова либо проблемы с печенью, либо камни в почках. Боец был доставлен в больницу за несколько часов до взвешивания.
Генеральный директор компании Fighting Way Артур Идрисов сообщил, что Нурмагомедову стало плохо в сауне, где боец планировал согнать лишнюю пару килограммов веса перед боем.
Напомним, российский боец Хабиб Нурмагомедов не имеет поражений в смешанных единоборствах: на его счету 24 победы. Победитель боя между Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном (22 победы и 3 поражения) должен был стать претендентом на титул чемпиона UFC в легком весе, которым в настоящее время владеет ирландец Конор Макгрегор.
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