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  • 03.03, 23:28

«Тут мы власть»: полиция Шри-Ланки задержала девятерых россиян

6 комментариев
«Тут мы власть»: полиция <nobr>Шри-Ланки</nobr> задержала девятерых россиян

«Тут мы власть»: полиция Шри-Ланки задержала девятерых россиян

«Тут мы власть»: полиция <nobr>Шри-Ланки</nobr> задержала девятерых россиян
  • Фото: paparazzi /livejournal.com

    • Власти Шри-Ланки без объяснения причин задержали сотрудников и гостей русского лагеря серферов.

    Несколько дней назад в лагерь ворвались полицейские. Они забрали у туристов и сотрудников паспорта, заявив о необходимости проверки визового режима. При этом, как подчеркнули в блоге paparazzi, никаких проблем с документами у россиян не было.

    Однако позднее россиянам приказали явиться в офис миграционной полиции, где они были задержаны и помещены в тюрьму для нелегальных мигрантов.

    Среди задержанных оказались владелец лагеря, девушки-инструкторы и туристы. Сейчас они «находятся в жутких условиях и очень боятся за свою безопасность». Из причин ареста «пока было только „Это вам не Россия, тут мы власть“».

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