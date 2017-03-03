«Тут мы власть»: полиция Шри-Ланки задержала девятерых россиян

Власти
Шри-Ланки без объяснения причин задержали сотрудников и гостей русского лагеря серферов.
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Несколько дней назад в лагерь ворвались полицейские. Они забрали у туристов и сотрудников паспорта, заявив о необходимости проверки визового режима. При этом, как подчеркнули в блоге paparazzi, никаких проблем с документами у россиян не было.
Однако позднее россиянам приказали явиться в офис миграционной полиции, где они были задержаны и помещены в тюрьму для нелегальных мигрантов.
Среди задержанных оказались владелец лагеря, девушки-инструкторы и туристы. Сейчас они «находятся в жутких условиях и очень боятся за свою безопасность». Из причин ареста «пока было только „Это вам не Россия, тут мы власть“».
Однако позднее россиянам приказали явиться в офис миграционной полиции, где они были задержаны и помещены в тюрьму для нелегальных мигрантов.
Среди задержанных оказались владелец лагеря, девушки-инструкторы и туристы. Сейчас они «находятся в жутких условиях и очень боятся за свою безопасность». Из причин ареста «пока было только „Это вам не Россия, тут мы власть“».
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