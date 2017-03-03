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  • 03.03, 21:56
Ангольские курсанты из Петербурга стали лучшими в конкурсе строевой песни. Интернет, Санкт-Петербург, армия и флот РФ, вузы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Ангольские курсанты из Петербурга стали лучшими в конкурсе строевой песни

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Ангольские курсанты из Петербурга стали лучшими в конкурсе строевой песни

Ангольские курсанты из Петербурга стали лучшими в конкурсе строевой песни

    Строевая в исполнении курсантов из Африки набирает популярность в Сети.

    Восторг интернет-пользователей вызвало выступление африканских курсантов на конкурсе в Петербурге. Они довольно необычно выглядели на заснеженном плацу. Еще более необычно пели и танцевали.

    Видеозапись, опубликованная на странице Военного инженерно-технического университета, набрала тысячи просмотров. Военную экзотику по достоинству оценило и жюри смотра. Неудивительно, что ангольские курсанты заняли первое место.

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