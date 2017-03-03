Ангольские курсанты из Петербурга стали лучшими в конкурсе строевой песни

Строевая в исполнении курсантов из Африки набирает популярность в Сети.
Восторг интернет-пользователей вызвало выступление африканских курсантов на конкурсе в Петербурге. Они довольно необычно выглядели на заснеженном плацу. Еще более необычно пели и танцевали.
Видеозапись, опубликованная на странице Военного инженерно-технического университета, набрала тысячи просмотров. Военную экзотику по достоинству оценило и жюри смотра. Неудивительно, что ангольские курсанты заняли первое место.
Видеозапись, опубликованная на странице Военного инженерно-технического университета, набрала тысячи просмотров. Военную экзотику по достоинству оценило и жюри смотра. Неудивительно, что ангольские курсанты заняли первое место.
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