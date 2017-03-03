Трамп назвал лицемером лидера демократов Шумера, опубликовав его фото с Путиным

Дональд Трамп опубликовал в Twitter давнюю фотографию Владимира Путина и Чарльза Шумера, снятых в момент поедания пончиков.
Президент США Дональд Трамп в комментарии к фото с сарказом отмечает, что необходимо срочно организовать расследование связей лидера демократов Чарльза Шумера с Кремлем.
Дональд Трамп, президент США: «Мы должны начать немедленное расследование в отношении сенатора Шумера и его связей с Россией и Путиным».
«Совершенный лицемер!», — добавил Трамп, имея в виду Шумера.
Напомним, что лидер демократического меньшинства в сенате Конгресса США Чарльз Шумер выступает за расследование имевших место контактов людей из команды Трампа с представителями Москвы. На днях Шумер потребовал от Министерства юстиции назначить специального прокурора по этому вопросу. Сам Трамп назвал эту ситуацию «охотой на ведьм».
We should start an immediate investigation into @SenSchumer and his ties to Russia and Putin. A total hypocrite! pic.twitter.com/Ik3yqjHzsA— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 марта 2017 г.
Дональд Трамп, президент США: «Мы должны начать немедленное расследование в отношении сенатора Шумера и его связей с Россией и Путиным».
«Совершенный лицемер!», — добавил Трамп, имея в виду Шумера.
Напомним, что лидер демократического меньшинства в сенате Конгресса США Чарльз Шумер выступает за расследование имевших место контактов людей из команды Трампа с представителями Москвы. На днях Шумер потребовал от Министерства юстиции назначить специального прокурора по этому вопросу. Сам Трамп назвал эту ситуацию «охотой на ведьм».
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