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  • 03.03, 21:56

Трамп назвал лицемером лидера демократов Шумера, опубликовав его фото с Путиным

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Трамп назвал лицемером лидера демократов Шумера, опубликовав его фото с Путиным

Трамп назвал лицемером лидера демократов Шумера, опубликовав его фото с Путиным

Трамп назвал лицемером лидера демократов Шумера, опубликовав его фото с Путиным
  • Фото: @realDonaldTrump /twitter.com

    • Дональд Трамп опубликовал в Twitter давнюю фотографию Владимира Путина и Чарльза Шумера, снятых в момент поедания пончиков.

    Президент США Дональд Трамп в комментарии к фото с сарказом отмечает, что необходимо срочно организовать расследование связей лидера демократов Чарльза Шумера с Кремлем.




    Дональд Трамп, президент США: «Мы должны начать немедленное расследование в отношении сенатора Шумера и его связей с Россией и Путиным».

    «Совершенный лицемер!», — добавил Трамп, имея в виду Шумера.

    Напомним, что лидер демократического меньшинства в сенате Конгресса США Чарльз Шумер выступает за расследование имевших место контактов людей из команды Трампа с представителями Москвы. На днях Шумер потребовал от Министерства юстиции назначить специального прокурора по этому вопросу. Сам Трамп назвал эту ситуацию «охотой на ведьм».

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