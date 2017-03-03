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  • 03.03, 21:56

Россиянина Нурмагомедова госпитализировали перед боем с Фергюсоном

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Россиянина Нурмагомедова госпитализировали перед боем с Фергюсоном

Россиянина Нурмагомедова госпитализировали перед боем с Фергюсоном

Бой за титул временного чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе (до 70,3 кг) между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном могут отменить.

Дело в том, что российский боец был доставлен в больницу за несколько часов до взвешивания.

По словам отца спортсмена, причиной госпитализации могли стать проблемы с печенью или камни в почках. А по данным источника, состояние Нурмагомедова ухудшилось из-за сгонки веса.

Между тем в UFC сообщили, что пока бой не отменен. Сейчас в организации ждут новостей о самочувствии российского спортсмена, передает ТАСС.

Хабиб Нурмагомедов не имеет поражений в смешанных единоборствах — на его счету 24 победы. Сегодня он должен провести бой с Тони Фергюсоном (22 победы и 3 поражения) за право стать претендентом на титул чемпиона UFC в легком весе, которым в настоящее время владеет ирландец Конор Макгрегор.

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