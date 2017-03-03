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  • 03.03, 21:56

«Ростов» отправил шесть мячей в ворота «Томи»

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«Ростов» отправил шесть мячей в ворота «Томи»

«Ростов» отправил шесть мячей в ворота «Томи»

«Ростов» расправился с «Томью» в стартовом матче 18-го тура чемпионата России.

Встреча, проходившая в Ростове-на-Дону, закончилась со счетом 6:0 в пользу подопечных Ивана Данильянца.

В первом тайме дубль оформил Александр Бухаров. А уже после перерыва голами отметились Марко Девич и Александр Ерохин. Кроме того, два раза ворота «Томи» поразил Сердар Азмун.

«Ростов», одержав победу в первом в этом году матче чемпионата России, набрал 28 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице. «Томь» же осталась на дне таблицы с 9 баллами.

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