«Ростов» отправил шесть мячей в ворота «Томи»

«Ростов» расправился с «Томью» в стартовом матче 18-го тура чемпионата России.

Встреча, проходившая в Ростове-на-Дону, закончилась со счетом 6:0 в пользу подопечных Ивана Данильянца.



В первом тайме дубль оформил Александр Бухаров. А уже после перерыва голами отметились Марко Девич и Александр Ерохин. Кроме того, два раза ворота «Томи» поразил Сердар Азмун.



«Ростов», одержав победу в первом в этом году матче чемпионата России, набрал 28 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице. «Томь» же осталась на дне таблицы с 9 баллами.