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  • 03.03, 21:56
Банду питерских автоподставщиков отправили в колонию. Санкт-Петербург, автомобили, мошенничество, приговоры, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Банду питерских автоподставщиков отправили в колонию

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Банду питерских автоподставщиков отправили в колонию

Банду питерских автоподставщиков отправили в колонию

    Приморский районный суд вынес приговор мошенникам, устраивавшим ложные ДТП с якобы пострадавшими пешеходами.

    Бригада так называемых автоподставщиков, которая больше года работала в Приморском районе, на ближайшие несколько лет переместится в колонию общего режима. Следствие сумело доказать как минимум 10 эпизодов мошенничества, когда под предлогом мнимого наезда на пешехода у водителя вымогают деньги, чтобы не сообщать в полицию.

    Чаще всего так называемый пострадавший показывал разбитые часы и практически всегда этот трюк срабатывал. Однажды жуликам удалось заработать почти 20 тысяч долларов.

    На этих мошенников оперативники вышли практически случайно. Во время расследования дела об автоугонах полицейские камеры зафиксировали подобную лжеаварию. Дальнейшее было делом техники.

    Сегодня вся бригада из четырех человек выслушала приговор в Приморском районном суде. Мошенникам назначили наказание от 4 до 6 лет лишения свободы в колонии общего режима. Как стало известно НТВ, с большой долей вероятности все осужденные будут оспаривать вынесенные судом сроки наказания.

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