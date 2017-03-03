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  • 03.03, 21:56

Прыгнувший на рельсы метро москвич попал в защитный желоб и выжил

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Прыгнувший на рельсы метро москвич попал в защитный желоб и выжил

Прыгнувший на рельсы метро москвич попал в защитный желоб и выжил

В пресс-службе УВД на Московском метрополитене сообщили, что пассажир, упавший на рельсы метро на станции «Дмитровской», остался жив.

По словам представителя пресс-службы Алексея Мышляева, мужчина прыгнул на рельсы под прибывающий поезд, но попал в защитный желоб и остался в живых, а не погиб, как сообщалось ранее.

Алексей Мышляев, пресс-служба УВД на Московском метрополитене: «В 19:20 мск на станции метро „Дмитровская“ произошел инцидент, в ходе которого 33-летний москвич прыгнул на пути под прибывающий поезд и упал в защитный желоб. Мужчина остался жив, ему незамедлительно был вызван наряд скорой помощи».

Представитель пресс-службы подчеркнул, что москвич не получил никаких серьезных повреждений. При этом, по словам Мышляева, в ходе проведенной проверки выяснилось, что мужчина страдает психическим заболеванием и состоит на учете психдиспансере.

В Московском метрополитене добавили, что инцидент не повлиял на работу поездов, движение полностью восстановили в течение 10 минут, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что на станции «Дмитровская» Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро на пути под приходящий поезд упал пассажир и погиб.

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