СБУ изъяла 200 тысяч бутылок российского «Боярышника» в Запорожье

Крупную партию спиртосодержащей продукции «Лосьон косметический „Боярышник“» изъяли в украинском регионе. Спецслужбы ищут поставщиков.
Об изъятии крупной партии «Боярышника» российского производства сообщается на сайте СБУ.
Из сообщения СБУ: «Товар находился на одном из складов частного предприятия, занимающегося оптово-розничной торговлей товаров широкого потребления. При проведении выборочных замеров прочности жидкости установлено, что в упаковках под видом лосьона содержится 70% спирт неизвестного происхождения».
Стоимость товара оценили в два млн гривен (около 74 тыс. долларов). Возбуждено уголовное дело, спецслужбы ищут поставщиков.
Ранее прокуратура Украины сообщала, что три тонны «Боярышника» из России были изъяты у розничных продавцов в Киеве, передает «Интерфакс».
большой резонанс по всей стране.
Из сообщения СБУ: «Товар находился на одном из складов частного предприятия, занимающегося оптово-розничной торговлей товаров широкого потребления. При проведении выборочных замеров прочности жидкости установлено, что в упаковках под видом лосьона содержится 70% спирт неизвестного происхождения».
Стоимость товара оценили в два млн гривен (около 74 тыс. долларов). Возбуждено уголовное дело, спецслужбы ищут поставщиков.
Ранее прокуратура Украины сообщала, что три тонны «Боярышника» из России были изъяты у розничных продавцов в Киеве, передает «Интерфакс».
большой резонанс по всей стране.
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