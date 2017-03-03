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  • 03.03, 21:56

СБУ изъяла 200 тысяч бутылок российского «Боярышника» в Запорожье

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СБУ изъяла 200 тысяч бутылок российского «Боярышника» в Запорожье

СБУ изъяла 200 тысяч бутылок российского «Боярышника» в Запорожье

Крупную партию спиртосодержащей продукции «Лосьон косметический „Боярышник“» изъяли в украинском регионе. Спецслужбы ищут поставщиков.

Об изъятии крупной партии «Боярышника» российского производства сообщается на сайте СБУ.

Из сообщения СБУ: «Товар находился на одном из складов частного предприятия, занимающегося оптово-розничной торговлей товаров широкого потребления. При проведении выборочных замеров прочности жидкости установлено, что в упаковках под видом лосьона содержится 70% спирт неизвестного происхождения».

Стоимость товара оценили в два млн гривен (около 74 тыс. долларов). Возбуждено уголовное дело, спецслужбы ищут поставщиков.

Ранее прокуратура Украины сообщала, что три тонны «Боярышника» из России были изъяты у розничных продавцов в Киеве, передает «Интерфакс».

Напомним, в конце 2016 года в Иркутске произошло массовое отравление лосьоном «Боярышник». Тогда пострадали более 120 человека, 76 из них скончались. События вызвали большой резонанс по всей стране.

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