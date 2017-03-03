Джейн Фонда рассказала о пережитом изнасиловании

Знаменитая актриса Джейн Фонда призналась, что пережила изнасилование, а в детстве подвергалась сексуальным домогательствам.
Кроме того, 79-летняя артистка рассказала, что лишилась работы из-за отказа спать с начальником.
Джейн Фонда: «Чтобы показать, насколько патриархальная система наносит урон женщинам, могу сказать: я была изнасилована, меня в детском возрасте сексуально домогались и я была уволена, так как отказалась спать с моим боссом».
При этом актриса отметила, что всегда винила себя в произошедшем — думала, что «не сделала или не сказала нужной вещи». При этом Фонда обратила внимание на то, что многие жертвы изнасилований обвиняют себя в том, что не так сказали «нет», передает BBC.
Джейн Фонда — двукратная обладательница премии «Оскар», модель, писательница и продюсер. Уже много лет она занимается защитой прав женщин, а также поддерживает фонды, помогающие жертвам изнасилования.
Джейн Фонда: «Чтобы показать, насколько патриархальная система наносит урон женщинам, могу сказать: я была изнасилована, меня в детском возрасте сексуально домогались и я была уволена, так как отказалась спать с моим боссом».
При этом актриса отметила, что всегда винила себя в произошедшем — думала, что «не сделала или не сказала нужной вещи». При этом Фонда обратила внимание на то, что многие жертвы изнасилований обвиняют себя в том, что не так сказали «нет», передает BBC.
Джейн Фонда — двукратная обладательница премии «Оскар», модель, писательница и продюсер. Уже много лет она занимается защитой прав женщин, а также поддерживает фонды, помогающие жертвам изнасилования.
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