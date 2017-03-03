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  • 03.03, 21:56

В Палестине умерла 40-летняя мать 69 детей

3 комментария

В Палестине умерла 40-летняя мать 69 детей

В Палестине умерла <nobr>40-летняя</nobr> мать 69 детей

О кончине многодетной женщины рассказал журналистам ее муж.

Как сообщают арабские СМИ, умершая жительница Палестины была самой плодовитой женщиной в мире. Однако рекорд никто не подтверждал.

Муж 40-летней женщины, которая воспроизвела на свет 69 детей, не сообщил журналистам причину смерти супруги.

В Книге рекордов Гиннесса тем временем уже есть похожая рекордсменка. Известно, что у жены крестьянина Фёдора Васильева из Ивановской области России, жившей в XVIII веке, тоже было 69 детей.

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