В Палестине умерла 40-летняя мать 69 детей

О кончине многодетной женщины рассказал журналистам ее муж.

Как сообщают арабские СМИ, умершая жительница Палестины была самой плодовитой женщиной в мире. Однако рекорд никто не подтверждал.



Муж 40-летней женщины, которая воспроизвела на свет 69 детей, не сообщил журналистам причину смерти супруги.



В Книге рекордов Гиннесса тем временем уже есть похожая рекордсменка. Известно, что у жены крестьянина Фёдора Васильева из Ивановской области России, жившей в XVIII веке, тоже было 69 детей.