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  • 03.03, 20:26

Пассажир московского метро упал на рельсы и погиб

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Пассажир московского метро упал на рельсы и погиб

Пассажир московского метро упал на рельсы и погиб

Сбой в движении поездов произошел на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро.

Были увеличены интервалы движения поездов от станции «Владыкино» до станции «Савёловская».

Как сообщает ТАСС, сбой произошел из-за падения на рельсы пассажира на станции «Дмитровская».

В результате инцидента пассажир погиб. Движение поездов в данный момент восстановлено.

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