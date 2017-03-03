Пассажир московского метро упал на рельсы и погиб

Сбой в движении поездов произошел на
Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро.
Были увеличены интервалы движения поездов от станции «Владыкино» до станции «Савёловская».
Как сообщает ТАСС, сбой произошел из-за падения на рельсы пассажира на станции «Дмитровская».
В результате инцидента пассажир погиб. Движение поездов в данный момент восстановлено.
Как сообщает ТАСС, сбой произошел из-за падения на рельсы пассажира на станции «Дмитровская».
В результате инцидента пассажир погиб. Движение поездов в данный момент восстановлено.
Комментарии