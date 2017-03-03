Счетная палата РФ выявила около 900 нарушений в сфере госзакупок в 2016 году

Почти 900 нарушений в сфере госзакупок выявила в ушедшем году Счетная палата России. Об этом руководитель ведомства Татьяна Голикова доложила сегодня Владимиру Путину.

Рабочую встречу с главой Счетной палаты Татьяной Голиковой президент провел в Новоогарево. Голикова также рассказала о проверке исполнения бюджета, уточнив, что она пока проведена за 2015 год. По итогам проверки аудиторы выявили 14 фактов недостоверной отчетности. Во многом проблемы были связаны с непрофессионализмом исполнителей, и эти недочеты были устранены.



Также глава Счетной палаты отметила нарушения при исполнении федеральной адресной инвестиционной программы, когда деньги из казны оседали на депозитных счетах или вовсе тратились на другие цели. Материалы по ряду злоупотреблений переданы правоохранителям. В этом году, помимо традиционных задач, ведомство займется контролем исполнения национальных проектов в социальной и экономической сферах.



Татьяна Голикова, глава Счетной палаты РФ: «Из нового, что появляется у нас в 2017 году, — это мониторинг и контроль при необходимости реализации приоритетных национальных проектов, контроль за соблюдением показателей, которые там заявлены, и информирование Совета, который вы возглавляете по приоритетным проектам».



Владимир Путин со своей стороны поручил главе Счетной палаты обобщить результаты проверок и подготовить предложения по решению выявленных проблем, в том числе на законодательном уровне.



