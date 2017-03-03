Власти Пензы отказываются расселять разваливающуюся пятиэтажку

Пятиэтажка на улице Ударной в Пензе трещит по швам и может вот-вот рухнуть. Жители обивают пороги местной администрации, но там говорят — денег на расселение нет. При этом власти Пензы находят возможность расселять другие дома, которые соответствуют всем нормам и которые ветхими точно не назовешь.

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Дом на улице Ударной в Пензе уже не первый месяц стоит на честном слове. Стены перекошены настолько, что даже стекла в пластиковых рамах треснули. Из-за подвижности здания в этом доме постоянно рвутся водопроводные трубы, а стены расходятся в разные стороны.



Эта пятиэтажка, как и большинство таких же по соседству, до сих пор не включена ни в одну программу расселения. Дом разваливается, но над подъездами на днях появились новенькие козырьки. В этот же день администрация города выдвинула жильцам требование снести свое аварийное жилье самостоятельно.



Пензенские власти далеко не первые, кто использует лазейку в Жилищном кодексе и тянет время. В статье 32-й сказано, что прежде, чем расселять, собственникам аварийного жилья можно предъявить требование о самостоятельном сносе дома, но в разумный срок. И тогда расселять можно только по истечении этого срока.



Весь вопрос в том, какой срок считать разумным, если дом может упасть со дня на день.



На расселение аварийного жилья из федерального бюджета Пенза за последние 4 года получила 2 миллиарда рублей. Но рассыпающиеся пятиэтажки сначала не расселяли потому, что якобы очередь их еще не подошла. А теперь, когда откладывать уже некуда, выясняется, что федеральные деньги в Пензе все потратили и программа расселения закончилась.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Андрея Шамина.

