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  • 03.03, 20:26
Власти Пензы отказываются расселять разваливающуюся пятиэтажку. жилье, ЖКХ, Пенза. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Власти Пензы отказываются расселять разваливающуюся пятиэтажку

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Власти Пензы отказываются расселять разваливающуюся пятиэтажку

Власти Пензы отказываются расселять разваливающуюся пятиэтажку

Власти Пензы отказываются расселять разваливающуюся пятиэтажку

    Пятиэтажка на улице Ударной в Пензе трещит по швам и может вот-вот рухнуть. Жители обивают пороги местной администрации, но там говорят — денег на расселение нет. При этом власти Пензы находят возможность расселять другие дома, которые соответствуют всем нормам и которые ветхими точно не назовешь.

    Дом на улице Ударной в Пензе уже не первый месяц стоит на честном слове. Стены перекошены настолько, что даже стекла в пластиковых рамах треснули. Из-за подвижности здания в этом доме постоянно рвутся водопроводные трубы, а стены расходятся в разные стороны.

    Эта пятиэтажка, как и большинство таких же по соседству, до сих пор не включена ни в одну программу расселения. Дом разваливается, но над подъездами на днях появились новенькие козырьки. В этот же день администрация города выдвинула жильцам требование снести свое аварийное жилье самостоятельно.

    Пензенские власти далеко не первые, кто использует лазейку в Жилищном кодексе и тянет время. В статье 32-й сказано, что прежде, чем расселять, собственникам аварийного жилья можно предъявить требование о самостоятельном сносе дома, но в разумный срок. И тогда расселять можно только по истечении этого срока.

    Весь вопрос в том, какой срок считать разумным, если дом может упасть со дня на день.

    На расселение аварийного жилья из федерального бюджета Пенза за последние 4 года получила 2 миллиарда рублей. Но рассыпающиеся пятиэтажки сначала не расселяли потому, что якобы очередь их еще не подошла. А теперь, когда откладывать уже некуда, выясняется, что федеральные деньги в Пензе все потратили и программа расселения закончилась.

    Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Андрея Шамина.

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