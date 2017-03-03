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  • 03.03, 20:26
Сербские парламентарии удивили Могерини лозунгами в поддержку России. Европарламент, Европейский союз, Сербия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Сербские парламентарии удивили Могерини лозунгами в поддержку России

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Сербские парламентарии удивили Могерини лозунгами в поддержку России

Сербские парламентарии удивили Могерини лозунгами в поддержку России

Сербские парламентарии удивили Могерини лозунгами в поддержку России

    Весьма холодный прием оказали сегодня в Белграде главе европейской дипломатии Федерике Могерини. И дело не ограничилось уличными протестами евроскептиков.

    Во время выступления Федерики Могерини в парламенте, где она говорила о соблазнительной возможности для Сербии занять в Европейском союзе место уходящей Великобритании, одни депутаты молча держали таблички с надписью «Сербия не верит Брюсселю», а другие заглушали ее речь, скандируя лозунг «Сербия! Россия! Нам не нужен Евросоюз!».

    Состоявшийся до этого разговор Могерини с президентом Николичем, судя по всему, тоже прошел не слишком гладко, поскольку запланированных заявлений для прессы не последовало.

    Федерика Могерини проводит турне по странам западных Балкан. О результатах визитов она доложит главам МИД ЕС 6 марта в Брюсселе.

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