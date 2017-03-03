Японец оказался раздавлен насмерть 6 тоннами порножурналов

В Японии
50-летнего мужчину насмерть задавило порножурналами.
Погибшего мужчину нашли только через полгода после его смерти. Хозяин квартиры решил узнать, почему жилец не вносит арендную плату.
В результате выяснилось, что квартира была буквально забита порножурналами — общий вес коллекции составил около 6 тонн, сообщает The Sun.
Сейчас в обстоятельствах трагедии разбираются правоохранители. По некоторым данным, на мужчину могла обрушиться полка с порножурналами.
В результате выяснилось, что квартира была буквально забита порножурналами — общий вес коллекции составил около 6 тонн, сообщает The Sun.
Сейчас в обстоятельствах трагедии разбираются правоохранители. По некоторым данным, на мужчину могла обрушиться полка с порножурналами.
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