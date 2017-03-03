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  • 03.03, 20:26

Японец оказался раздавлен насмерть 6 тоннами порножурналов

3 комментария

Японец оказался раздавлен насмерть 6 тоннами порножурналов

Японец оказался раздавлен насмерть 6 тоннами порножурналов

В Японии 50-летнего мужчину насмерть задавило порножурналами.

Погибшего мужчину нашли только через полгода после его смерти. Хозяин квартиры решил узнать, почему жилец не вносит арендную плату.

В результате выяснилось, что квартира была буквально забита порножурналами — общий вес коллекции составил около 6 тонн, сообщает The Sun.

Сейчас в обстоятельствах трагедии разбираются правоохранители. По некоторым данным, на мужчину могла обрушиться полка с порножурналами.

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