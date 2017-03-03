Топ-менеджер «Аэрофлота» Глушков заочно приговорен к 8 годам колонии

Подельник Бориса Березовского Николай Глушков проходит по делу о хищении у «Аэрофлота» более сотни миллионов долларов.
Савёловский суд Москвы взыскал с бывшего первого заместителя ущерб в 122 миллиона долларов, кроме того судьи заочно приговорили Николая Глушкова к 8 годам колонии общего режима в случае его экстрадиции.
Сейчас бывший топ-менеджер «Аэрофлота» находится в международном розыске, в 2010 году он получил политическое убежище в Великобритании, передает РИА Новости.
По данным следствия, Борис Березовский, активно лоббировавший в то время свои интересы в «Аэрофлоте», договорился с Николаем Глушковым убедить главу «Аэрофлота» Евгения Шапошникова взять крупные валютные займы якобы для финансового оздоровления компании, но в результате деньги были похищены. Также Березовский действовал через другого заместителя, ныне покойного Александра Красненкера и прочих лиц. В 1999 года против руководства компании было возбуждено уголовное дело. Глушков и Красненкер были приговорены к условным срокам.
Сейчас бывший топ-менеджер «Аэрофлота» находится в международном розыске, в 2010 году он получил политическое убежище в Великобритании, передает РИА Новости.
По данным следствия, Борис Березовский, активно лоббировавший в то время свои интересы в «Аэрофлоте», договорился с Николаем Глушковым убедить главу «Аэрофлота» Евгения Шапошникова взять крупные валютные займы якобы для финансового оздоровления компании, но в результате деньги были похищены. Также Березовский действовал через другого заместителя, ныне покойного Александра Красненкера и прочих лиц. В 1999 года против руководства компании было возбуждено уголовное дело. Глушков и Красненкер были приговорены к условным срокам.
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