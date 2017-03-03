Раненный в Сирии генерал-майор Милюхин доставлен в госпиталь Бурденко

В московском военном госпитале имени Бурденко сообщили о госпитализации раненного в ходе военных действий в Сирии начальника управления боевой подготовки штаба Западного военного округа
генерал-майора Петра Милюхина.
Как рассказали агентству РИА Новости в приемной госпиталя, раненый генерал-майор в настоящий момент находится в реанимационном отделении. Подробной информации о госпитализации и состоянии Милюхина в госпитале не предоставили.
Тем временем в ряде СМИ появились сообщения, что генерал-майор был ранен около недели назад во время боев за Пальмиру. Также сообщалось, что военный подорвался на мине.
Боевики захватили Пальмиру в мае 2015 года. В конце марта 2016 года сирийская армия при поддержке российской авиации освободила город, однако в декабре Пальмира снова оказалась в руках террористов.
Накануне, 2 марта, Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Пальмиры. Сирийские военные при поддержке союзного ополчения вернули контроль над городом, а остатки банд отступили в восточном направлении.
Тем временем в ряде СМИ появились сообщения, что генерал-майор был ранен около недели назад во время боев за Пальмиру. Также сообщалось, что военный подорвался на мине.
Боевики захватили Пальмиру в мае 2015 года. В конце марта 2016 года сирийская армия при поддержке российской авиации освободила город, однако в декабре Пальмира снова оказалась в руках террористов.
Накануне, 2 марта, Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Пальмиры. Сирийские военные при поддержке союзного ополчения вернули контроль над городом, а остатки банд отступили в восточном направлении.
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