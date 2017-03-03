В Москве должник угрожал взорвать гранату в офисе микрозаймов

Прибывшие по вызову полицейские задержали мужчину, который угрожал сотрудникам кредитной организации.
Задолжавший кредитной организации мужчина ворвался в офис компании в центре Москвы и угрожал взорвать гранату. Сотрудники службы безопасности бизнес-центра вызвали полицию, передает РИА Новости.
Источник в правоохранительных органах: «Мужчина ворвался в отдел микрозаймов в торговом комплексе в центре Москвы. Из-за того, что он задолжал крупную сумму денег, мужчина стал вести себя неадекватно, пригрозив взорвать гранатой помещение организации».
Сообщается, что злоумышленник заявлял о намерении взять сотрудников офиса в заложники.
Информация о том, был ли на самом деле вооружен мужчина, проверяется.
Источник в правоохранительных органах: «Мужчина ворвался в отдел микрозаймов в торговом комплексе в центре Москвы. Из-за того, что он задолжал крупную сумму денег, мужчина стал вести себя неадекватно, пригрозив взорвать гранатой помещение организации».
Сообщается, что злоумышленник заявлял о намерении взять сотрудников офиса в заложники.
Информация о том, был ли на самом деле вооружен мужчина, проверяется.
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