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  • 03.03, 18:54

В Москве должник угрожал взорвать гранату в офисе микрозаймов

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В Москве должник угрожал взорвать гранату в офисе микрозаймов

В Москве должник угрожал взорвать гранату в офисе микрозаймов

Прибывшие по вызову полицейские задержали мужчину, который угрожал сотрудникам кредитной организации.

Задолжавший кредитной организации мужчина ворвался в офис компании в центре Москвы и угрожал взорвать гранату. Сотрудники службы безопасности бизнес-центра вызвали полицию, передает РИА Новости.

Источник в правоохранительных органах: «Мужчина ворвался в отдел микрозаймов в торговом комплексе в центре Москвы. Из-за того, что он задолжал крупную сумму денег, мужчина стал вести себя неадекватно, пригрозив взорвать гранатой помещение организации».

Сообщается, что злоумышленник заявлял о намерении взять сотрудников офиса в заложники.

Информация о том, был ли на самом деле вооружен мужчина, проверяется.

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