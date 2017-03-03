В Москве ищут водителя с дуршлагом на голове

Приставы ищут последователя пастафарианской церкви Андрея Филина.
Розыск мужчины решено начать из-за неоплаченного более двух лет назад штрафа на сумму 3 тыс. рублей.
Производство в отношении Филина было открыто 17 марта 2016 года, сообщает агентство «Москва».
фотографию на которые он сделал с дуршлагом на голове. В ГИБДД такой снимок назвали нарушением.
Производство в отношении Филина было открыто 17 марта 2016 года, сообщает агентство «Москва».
фотографию на которые он сделал с дуршлагом на голове. В ГИБДД такой снимок назвали нарушением.
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