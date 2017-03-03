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  • 03.03, 18:54

В Москве ищут водителя с дуршлагом на голове

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  • Фото: Артем Коротаев / ТАСС
В Москве ищут водителя с дуршлагом на голове

В Москве ищут водителя с дуршлагом на голове

В Москве ищут водителя с дуршлагом на голове
  • Фото: Артем Коротаев / ТАСС

    • Приставы ищут последователя пастафарианской церкви Андрея Филина.

    Розыск мужчины решено начать из-за неоплаченного более двух лет назад штрафа на сумму 3 тыс. рублей.

    Производство в отношении Филина было открыто 17 марта 2016 года, сообщает агентство «Москва».

    Отметим, что в начале 2016-го представители «Русской Пастафарианской Церкви Макаронного Пастриархата» сообщили о получении водительских прав одним из своих последователей, фотографию на которые он сделал с дуршлагом на голове. В ГИБДД такой снимок назвали нарушением.

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