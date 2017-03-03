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  • 03.03, 18:54
С петербургского пустыря вывезли найденные там могильные плиты. Санкт-Петербург, кладбища и захоронения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

С петербургского пустыря вывезли найденные там могильные плиты

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С петербургского пустыря вывезли найденные там могильные плиты

С петербургского пустыря вывезли найденные там могильные плиты

    Могильные плиты с Кронверкской улицы доставили на склад, откуда их смогут забрать профильные городские службы.

    Старинные надгробия, найденные на Петроградской стороне, сдвинулись. Сегодня могильные плиты начали вывозить с Кронверкской улицы.

    Правда, пока в автомобиль погрузили лишь один фрагмент. Камни оказались слишком тяжелыми. Их не смогли перенести четверо рабочих. Сейчас представители строительной компании, арендовавшей участок земли в районе Сытного рынка, ожидают прибытия спецтехники, чтобы увезти могильные камни на склад. Там надгробия будут находиться до тех пор, пока находкой не заинтересуются городские службы.

    Накануне надгробия обнаружили петербуржцы. До войны на этом месте была деревянная лютеранская церковь Святой Марии. Три года назад в ходе раскопок там нашли захоронения начала XVIII века. Однако в компании-арендаторе участка придерживаются другой версии. Якобы надгробия попали в котлован со свалки, в 90-х годах располагавшейся в соседних дворах.

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