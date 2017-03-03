ЧП. Расследование
ЧП. Расследование 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 03.03, 18:54
Пьяный пациент грозился убить фельдшера скорой в Петербурге. Санкт-Петербург, медицина, нападения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Пьяный пациент грозился убить фельдшера скорой в Петербурге

комментировать

Пьяный пациент грозился убить фельдшера скорой в Петербурге

Пьяный пациент грозился убить фельдшера скорой в Петербурге

    В городе на Неве продолжается череда нападений на медработников. Очередной случай произошел в Невском районе.

    Сегодня нетрезвый пациент набросился на бригаду врачей в салоне машины скорой помощи. Неотложку ему вызвали знакомые, однако 48-летний петербуржец оказался недоволен визитом медиков.

    Он нецензурно ругался, а затем, схватив фельдшера за шею, грозился убить его. В этот момент автомобиль находился возле одного из домов по проспекту Солидарности.

    Сейчас по данному факту полицией Невского района возбуждено уголовное дело по статье 119 УК «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

    Пострадавший фельдшер вынужден был обратиться к коллегам за медицинской помощью. После осмотра его направили на амбулаторное лечение.

    Новости по теме

    Конфликты со скорыми на дорогах

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru