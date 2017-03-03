Пьяный пациент грозился убить фельдшера скорой в Петербурге

В городе на Неве продолжается череда нападений на медработников. Очередной случай произошел в Невском районе.

Сегодня нетрезвый пациент набросился на бригаду врачей в салоне машины скорой помощи. Неотложку ему вызвали знакомые, однако 48-летний петербуржец оказался недоволен визитом медиков.



Он нецензурно ругался, а затем, схватив фельдшера за шею, грозился убить его. В этот момент автомобиль находился возле одного из домов по проспекту Солидарности.



Сейчас по данному факту полицией Невского района возбуждено уголовное дело по статье 119 УК «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».



Пострадавший фельдшер вынужден был обратиться к коллегам за медицинской помощью. После осмотра его направили на амбулаторное лечение.