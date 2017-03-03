Прыгнувший в мазут российский «Капитан Дизель» прославился на весь мир: видео

В Сети неожиданно стала набирать популярность видеозапись двухгодичной давности, на которой россиянин ныряет в бассейн с мазутом, а после не может отмыться от впитавшейся в тело жидкости.
Видеоролик, на котором запечатлен странный поступок, появился в Сети еще в 2015 году, но тогда остался почти не замеченным. Теперь же на него обратили внимание западные соцсети и журналисты — и российского прыгуна в мазут настигла мировая слава. Ролик смотрят и обсуждают зарубежные пользователи Интернета. Первым на видео обратил внимание польский блогер To Jest Droga, позже ролик был размещен на американском портале Mashable.
На кадрах записи видно, как мужчина, надев на голову полиэтиленовый пакет, ныряет в бассейн с мазутом. Когда парень выбирается из бассейна, друзья опрыскивают его из шланга каким-то белым веществом, а после пытаются отмыть струей воды под напором. Однако их попытки оказываются безуспешными: мазут не смывается, и герой видео впадает в настоящую панику. Он кричит, что ничего не видит и не может дышать. Тем не менее его приятели не могут удержаться от смеха.
Где происходит действие и удалось ли парню в итоге смыть с себя вредную жидкость — не сообщается. Пользователи Сети уже прозвали героя ролика «Капитаном Дизелем» и отметили, что сомневаются в его интеллектуальных способностях.
На кадрах записи видно, как мужчина, надев на голову полиэтиленовый пакет, ныряет в бассейн с мазутом. Когда парень выбирается из бассейна, друзья опрыскивают его из шланга каким-то белым веществом, а после пытаются отмыть струей воды под напором. Однако их попытки оказываются безуспешными: мазут не смывается, и герой видео впадает в настоящую панику. Он кричит, что ничего не видит и не может дышать. Тем не менее его приятели не могут удержаться от смеха.
Где происходит действие и удалось ли парню в итоге смыть с себя вредную жидкость — не сообщается. Пользователи Сети уже прозвали героя ролика «Капитаном Дизелем» и отметили, что сомневаются в его интеллектуальных способностях.
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