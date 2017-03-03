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  • 03.03, 17:24

Петербурженка получила срок за попытку зарезать беременную дочь

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Петербурженка получила срок за попытку зарезать беременную дочь

Петербурженка получила срок за попытку зарезать беременную дочь

Жительницу Петербурга признали виновной в попытке убить собственную беременную дочь.

Установлено, что в апреле 2016 года нетрезвая злоумышленница, находясь в своей квартире, кухонным ножом ударила дочь, находившуюся в тот момент на 9-м месяце беременности.

Суд приговорил женщину к 3,5 годам колонии общего режима. Как отметили в петербургском управлении СК, у обвиняемой была неснятая судимость за совершение аналогичного преступления.

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