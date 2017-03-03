Пропавшая в Паттайе россиянка с ребенком нашлась, приехав с экскурсии

Россиянка Ольга Параскун и ее шестилетняя дочь, не выходившие на связь с родными с 1 марта, нашлись.
Муж москвички написал в соцсети, что его супруга и 6-летняя дочь вышли на связь. Выяснилось, что женщина уехала на двухдневную экскурсию, но на ее телефоне закончились деньги, поэтому она не смогла дозвониться до мужа.
Дмитрий Параскун поблагодарил россиян, живущих в Паттайе, за помощь в поисках жены и дочери, сообщает РИА Новости.
Ранее в соцсетях и туристическом сообществе появилась информация об исчезновении Ольги Параскун и 6-летней девочки Ульяны на курорте в Паттайе. По законодательству Таиланда полиция принимает сообщение по факту пропажи человека только на пятые сутки со времени потери связи.
Дмитрий Параскун поблагодарил россиян, живущих в Паттайе, за помощь в поисках жены и дочери, сообщает РИА Новости.
Ранее в соцсетях и туристическом сообществе появилась информация об исчезновении Ольги Параскун и 6-летней девочки Ульяны на курорте в Паттайе. По законодательству Таиланда полиция принимает сообщение по факту пропажи человека только на пятые сутки со времени потери связи.
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