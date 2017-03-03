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  • 03.03, 17:24
Эксперты оценят состояние возвращенных в саратовский архив фолиантов. библиотеки и книгоиздание, кражи и ограбления, Саратовская область. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Эксперты оценят состояние возвращенных в саратовский архив фолиантов

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Эксперты оценят состояние возвращенных в саратовский архив фолиантов

Эксперты оценят состояние возвращенных в саратовский архив фолиантов

Эксперты оценят состояние возвращенных в саратовский архив фолиантов

    В саратовский госархив украденные книги стоимостью более миллиарда рублей вернули сотрудники ФСБ. В похищении уникальных томов обвиняют работника архива, который прошлым летом в рабочее время сбрасывал из окна книги, а потом уносил их домой. При этом известно, что архивные ценности были проданы за смехотворные по сравнению с реальной стоимостью деньги.

    Работники архива до последнего не верили, что это произойдет. Сегодня в здании правительства области им возвратили украденные фолианты. Пока передали 46 церковных метрических книг, еще 9 должны вернуть в ближайшие дни. Речь идет о метриках, куда записывали всех родившихся и умерших в XIX веке. Здесь есть даже автограф отца писателя Чернышевского, уроженца Саратова. Гавриил Иванович служил священником в местной епархии.

    Все эти ценности теперь, скорее всего, отправят на реставрацию. Фолианты, которые сбрасывали с высоты на захламленную стройку, спасло то, что бумага в позапрошлом веке была весьма прочной. После скандала руководство в областном архиве сменилось, меры безопасности усилии. В первую очередь стали запирать все двери, особенно переход в соседний недостроенный корпус, через который и похищались старинные книги.

    Старинные книги должны храниться при определенной температуре и влажности, в противном случае они подвергаются разрушительному воздействию. В ближайшее время состояние раритетов оценят эксперты и решат, насколько они нуждаются в реставрации. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Михаила Чернова.

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