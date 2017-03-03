Спикер Госдумы назвал Армению стратегическим партнером для России

Армения является для России стратегическим партнером, отношения между нашими странами развиваются динамично. Об этом заявил сегодня председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин на встрече с президентом Армении Сержем Саргсяном.

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По словам Володина, парламентское взаимодействие планируется развивать «не только по форме, но и по содержанию».



Вячеслав Володин, председатель Госдумы РФ: «Мы исходим из того, что парламентская дипломатия должна подкреплять решения наших президентов, обеспечивать законодательное сопровождение».



Делегация наших парламентариев прибыла в Ереван с однодневным визитом. Это первая поездка в Армению российских депутатов Госдумы нового созыва. Через месяц наши страны будут отмечать 25-летие установления дипотношений.