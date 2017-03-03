«Салават Юлаев» расстался с главным тренером

Уфимский «Салават Юлаев» расторг контракт с главным тренером Игорем Захаркиным.
Специалист покидает команду по обоюдному соглашению сторон.
Вместе с Захаркиным из «Салават Юлаев» уходят тренер Николай Борщевский и тренер вратарей Кирилл Кореньков, сообщили в пресс-службе уфимского клуба.
Захаркин был приглашен в Уфу в августе 2015 года на должность тренера-координатора. После отставки Анатолия Емелина он занял пост наставника команды.
В сезоне 2015/16 под руководством Игоря Захаркина «Салават Юлаев» завоевал бронзовые медали чемпионата России. В нынешнем же сезоне уфимцы заняли в регулярном чемпионате шестое место в Восточной конференции, однако уступили «Ак Барсу» в первом раунде плей-офф.
Вместе с Захаркиным из «Салават Юлаев» уходят тренер Николай Борщевский и тренер вратарей Кирилл Кореньков, сообщили в пресс-службе уфимского клуба.
Захаркин был приглашен в Уфу в августе 2015 года на должность тренера-координатора. После отставки Анатолия Емелина он занял пост наставника команды.
Хоккейный клуб «Салават Юлаев» расторг контракт с главным тренером Игорем Захаркиным по обоюдному соглашению сторон. pic.twitter.com/JzQ2jNYkv9— ХК Салават Юлаев (@hcsalavat) 3 марта 2017 г.
В сезоне 2015/16 под руководством Игоря Захаркина «Салават Юлаев» завоевал бронзовые медали чемпионата России. В нынешнем же сезоне уфимцы заняли в регулярном чемпионате шестое место в Восточной конференции, однако уступили «Ак Барсу» в первом раунде плей-офф.
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