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  • 03.03, 17:24

«Салават Юлаев» расстался с главным тренером

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  • Фото: Алеев Егор / ТАСС
«Салават Юлаев» расстался с главным тренером

«Салават Юлаев» расстался с главным тренером

«Салават Юлаев» расстался с главным тренером
  • Фото: Алеев Егор / ТАСС

    • Уфимский «Салават Юлаев» расторг контракт с главным тренером Игорем Захаркиным.

    Специалист покидает команду по обоюдному соглашению сторон.

    Вместе с Захаркиным из «Салават Юлаев» уходят тренер Николай Борщевский и тренер вратарей Кирилл Кореньков, сообщили в пресс-службе уфимского клуба.

    Захаркин был приглашен в Уфу в августе 2015 года на должность тренера-координатора. После отставки Анатолия Емелина он занял пост наставника команды.


    В сезоне 2015/16 под руководством Игоря Захаркина «Салават Юлаев» завоевал бронзовые медали чемпионата России. В нынешнем же сезоне уфимцы заняли в регулярном чемпионате шестое место в Восточной конференции, однако уступили «Ак Барсу» в первом раунде плей-офф.

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