В Таиланде пропала россиянка с 6-летней дочкой

Родные три дня не могут связаться с пропавшей на курорте женщиной с ребенком. Полиция Таиланда заявление о пропаже человека пока не принимает.
Туристка из Москвы Ольга Параскун с шестилетней дочерью Ульяной пропали в городе Паттайя. 1 марта они перестали выходить с родными на связь.
Мама и дочь жили в гостинице «Амбассадор», их номер был забронирован до 5 марта. Муж Параскун рассказал журналистам, что до 1 марта супруга регулярно звонила и писала ему, передает сайт «Комсомольской правды».
По законам Таиланда, заявление о пропаже человека принимается полицией только по прошествии 5 дней после потери связи. В российском посольстве об исчезнувшей россиянке с ребенком узнали из СМИ.
цеплялся за спасительный буй и ждал помощи. Туриста из РФ подобрал проплывавший мимо рыбак на лодке в то время как сотни спасателей искали его на воде и в воздухе.
Мама и дочь жили в гостинице «Амбассадор», их номер был забронирован до 5 марта. Муж Параскун рассказал журналистам, что до 1 марта супруга регулярно звонила и писала ему, передает сайт «Комсомольской правды».
По законам Таиланда, заявление о пропаже человека принимается полицией только по прошествии 5 дней после потери связи. В российском посольстве об исчезнувшей россиянке с ребенком узнали из СМИ.
цеплялся за спасительный буй и ждал помощи. Туриста из РФ подобрал проплывавший мимо рыбак на лодке в то время как сотни спасателей искали его на воде и в воздухе.
Комментарии