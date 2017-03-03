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  • 03.03, 17:24

В Таиланде пропала россиянка с 6-летней дочкой

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В Таиланде пропала россиянка с <nobr>6-летней</nobr> дочкой

В Таиланде пропала россиянка с 6-летней дочкой

В Таиланде пропала россиянка с <nobr>6-летней</nobr> дочкой
  • Фото: pattayanow /vk.com

    • Родные три дня не могут связаться с пропавшей на курорте женщиной с ребенком. Полиция Таиланда заявление о пропаже человека пока не принимает.

    Туристка из Москвы Ольга Параскун с шестилетней дочерью Ульяной пропали в городе Паттайя. 1 марта они перестали выходить с родными на связь.

    Мама и дочь жили в гостинице «Амбассадор», их номер был забронирован до 5 марта. Муж Параскун рассказал журналистам, что до 1 марта супруга регулярно звонила и писала ему, передает сайт «Комсомольской правды».

    По законам Таиланда, заявление о пропаже человека принимается полицией только по прошествии 5 дней после потери связи. В российском посольстве об исчезнувшей россиянке с ребенком узнали из СМИ.

    Сегодня в Таиланде обсуждают новость о спасении у берегов Пхукета отважного россиянина Дмитрия Сомова. Отправившегося на острова нырять с маской туриста унесло в открытое море, где он сутки цеплялся за спасительный буй и ждал помощи. Туриста из РФ подобрал проплывавший мимо рыбак на лодке в то время как сотни спасателей искали его на воде и в воздухе.

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