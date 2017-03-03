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  • 03.03, 17:24

«Калашников» начал испытания новейшей снайперской винтовки

7 комментариев
  • Фото РИА Новости, Евгений Биятов
«Калашников» начал испытания новейшей снайперской винтовки

«Калашников» начал испытания новейшей снайперской винтовки

«Калашников» начал испытания новейшей снайперской винтовки
  • Фото РИА Новости, Евгений Биятов

    • Концерн «Калашников» (входит в «Ростех») сообщил об испытаниях своей новой снайперской винтовки, которая придет на смену легендарной снайперской винтовке Драгунова (СВД).

    Как рассказали в госкорпорации «Ростех», дальность стрельбы снайперской винтовки Калашникова (СВК) составит около 1000 метров, причем ее не придется перезаряжать вручную.

    Из сообщения госкорпорации «Ростех»: «Прицельная дальность стрельбы 800–1000 м, при этом ее не нужно перезаряжать вручную, как большинство „снайперок“, что серьезно повышает скорость и удобство стрельбы».

    По данным концерна, винтовка разрабатывается в двух вариантах: под отечественный патрон 7,62х54R и под самый распространенный в мире «натовский» патрон 7,62х51. Сообщается, что для винтовки предусмотрены два магазина: стандартной емкости на 10 патронов и повышенной — на 15 или 20 патронов. Причем в варианте под отечественные патроны магазины СВК взаимозаменяемы с винтовкой Драгунова, передает «Интерфакс».

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