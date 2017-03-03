«Калашников» начал испытания новейшей снайперской винтовки

Концерн «Калашников» (входит в «Ростех») сообщил об испытаниях своей новой снайперской винтовки, которая придет на смену легендарной снайперской винтовке Драгунова (СВД).
|
1129
Как рассказали в госкорпорации «Ростех», дальность стрельбы снайперской винтовки Калашникова (СВК) составит около 1000 метров, причем ее не придется перезаряжать вручную.
Из сообщения госкорпорации «Ростех»: «Прицельная дальность стрельбы 800–1000 м, при этом ее не нужно перезаряжать вручную, как большинство „снайперок“, что серьезно повышает скорость и удобство стрельбы».
По данным концерна, винтовка разрабатывается в двух вариантах: под отечественный патрон 7,62х54R и под самый распространенный в мире «натовский» патрон 7,62х51. Сообщается, что для винтовки предусмотрены два магазина: стандартной емкости на 10 патронов и повышенной — на 15 или 20 патронов. Причем в варианте под отечественные патроны магазины СВК взаимозаменяемы с винтовкой Драгунова, передает «Интерфакс».
Из сообщения госкорпорации «Ростех»: «Прицельная дальность стрельбы 800–1000 м, при этом ее не нужно перезаряжать вручную, как большинство „снайперок“, что серьезно повышает скорость и удобство стрельбы».
По данным концерна, винтовка разрабатывается в двух вариантах: под отечественный патрон 7,62х54R и под самый распространенный в мире «натовский» патрон 7,62х51. Сообщается, что для винтовки предусмотрены два магазина: стандартной емкости на 10 патронов и повышенной — на 15 или 20 патронов. Причем в варианте под отечественные патроны магазины СВК взаимозаменяемы с винтовкой Драгунова, передает «Интерфакс».
Комментарии