На МКС проведут эксперимент по созданию хрящевой ткани на 3D-принтере

Российские предприниматели намерены провести эксперимент по
3D-печати хрящевой ткани в условиях микрогравитации на МКС.
Эксперимент готовятся провести на МКС в 2018–2024 годах, сообщили ТАСС в российской компании 3D Bioprinting Solutions.
Юсеф Хесуани, представитель 3D Bioprinting Solutions: «У нас есть заключение о реализуемости проекта, там есть установленный срок — 2018–2024 годы».
По данным Хесуани, к подобному эксперименту также готовятся две американские коммерческие структуры. «У нас есть возможность опередить мировое сообщество», — подчеркнул бизнесмен.
Работающая над созданием новых технологий в сфере биофабрикации российская компания уже получила разрешение на эксперимент от РКК «Энергия».
Юсеф Хесуани, представитель 3D Bioprinting Solutions: «У нас есть заключение о реализуемости проекта, там есть установленный срок — 2018–2024 годы».
По данным Хесуани, к подобному эксперименту также готовятся две американские коммерческие структуры. «У нас есть возможность опередить мировое сообщество», — подчеркнул бизнесмен.
Работающая над созданием новых технологий в сфере биофабрикации российская компания уже получила разрешение на эксперимент от РКК «Энергия».
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