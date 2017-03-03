Место встречи
Место встречи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 03.03, 15:52

На МКС проведут эксперимент по созданию хрящевой ткани на 3D-принтере

комментировать

На МКС проведут эксперимент по созданию хрящевой ткани на 3D-принтере

На МКС проведут эксперимент по созданию хрящевой ткани на <nobr>3D-принтере</nobr>

Российские предприниматели намерены провести эксперимент по 3D-печати хрящевой ткани в условиях микрогравитации на МКС.

Эксперимент готовятся провести на МКС в 2018–2024 годах, сообщили ТАСС в российской компании 3D Bioprinting Solutions.

Юсеф Хесуани, представитель 3D Bioprinting Solutions: «У нас есть заключение о реализуемости проекта, там есть установленный срок — 2018–2024 годы».

По данным Хесуани, к подобному эксперименту также готовятся две американские коммерческие структуры. «У нас есть возможность опередить мировое сообщество», — подчеркнул бизнесмен.

Работающая над созданием новых технологий в сфере биофабрикации российская компания уже получила разрешение на эксперимент от РКК «Энергия».

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru