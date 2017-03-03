«Займусь благотворительностью»: участница шоу «Ты супер!» поделилась заветной мечтой

К большому событию готовятся участники проекта «Ты супер!». Завтра — середина отборочного тура. Чтобы ребята, которые приехали на конкурс практически из всех бывших республик СССР, немного отвлеклись от напряженных репетиций, для них устраивают
мастер-классы.
Юных артистов охватывает новый страх: кто-то двигался слишком активно, а кого-то жюри поругало за скованность и наигранность движений. И если уж чем-то отвлекать участников проекта «Ты супер!» от волнений, так это танцевальными мастер-классами коллектива Quest Pistols Show. Лучше не найти.
Мариам Туркменбаева, участница группы Quest Pistols Show: «Ничто так не восстанавливает детей, как творчество, особенно когда есть возможность это показать. У них есть цель — это телевидение, это конкурс, это соревнование. Я за творчество!»
Короткая разминка, разогреться, потянуться и полтора часа танцевать так, будто с рождения на танцполе. Какая-то невероятная эклектика — танец, который сочетает в себе и акробатику, и игру, и элементы боя. А в стилистике — тут и классические па, и модный вог, и брейк, и техно.
Анастасия Субботина, участница проекта «Ты супер!»: «Танцевали вообще так круто! Мне так понравился чувак, который показывал танец, я его даже в щечку поцеловала!»
Сабина Манвелян — участница проекта из Армении. Кажется, она так и не сможет ответить на вопрос, что же ей нравится больше — петь или танцевать? Как выяснила корреспондент Анастасия Пак, ни маму, ни папу Сабина ни разу в жизни не видела и совсем ничего не знает о них.
Марине Давтян, директор детского дома: «Сабина — подкидыш, ее нашли на улице, когда ей было всего несколько месяцев. Она оказалась в детском доме, но потом ее удочерила семья из Еревана».
Сабина Манвелян, участница проекта «Ты супер!»: «Я пою с детства. На старых видеозаписях, которые мне показывали родители, где я совсем маленькая, я тоже пою».
Теперь Сабина мечтает помогать таким же, как она, — тем, кто остался один.
Сабина Манвелян: «Я знаю одно: если я стану известной певицей, то буду организовать концерты для детей детских домов, займусь благотворительностью, потому что знаю, есть много детей, которые действительно нуждаются в помощи».
Они приехали делиться энергетикой и доказывать, что все именно так, как они спели.
Даниил Мацейчук, участник группы Quest Pistols Show: «Все открыты и сразу пробуют новые для них и движения, подходы, взгляды танцы, песни и все вместе взятое».
Екатерина Якубова, участница проекта «Ты супер!»: «Это было необыкновенно, эмоции просто перехватываются! Это шок! Я научилась новым движениям!»
А для участников проекта «Ты супер!» эти встречи не про мастерство, а про какой-то невероятный драйв. Экватор отборочного тура проекта «Ты супер!» НТВ покажет завтра, 4 марта, в 20:00.
iOS или Android. Для юных поклонников шоу НТВ запускает акцию «Караоке #тысупер».
Мариам Туркменбаева, участница группы Quest Pistols Show: «Ничто так не восстанавливает детей, как творчество, особенно когда есть возможность это показать. У них есть цель — это телевидение, это конкурс, это соревнование. Я за творчество!»
Короткая разминка, разогреться, потянуться и полтора часа танцевать так, будто с рождения на танцполе. Какая-то невероятная эклектика — танец, который сочетает в себе и акробатику, и игру, и элементы боя. А в стилистике — тут и классические па, и модный вог, и брейк, и техно.
Анастасия Субботина, участница проекта «Ты супер!»: «Танцевали вообще так круто! Мне так понравился чувак, который показывал танец, я его даже в щечку поцеловала!»
Сабина Манвелян — участница проекта из Армении. Кажется, она так и не сможет ответить на вопрос, что же ей нравится больше — петь или танцевать? Как выяснила корреспондент Анастасия Пак, ни маму, ни папу Сабина ни разу в жизни не видела и совсем ничего не знает о них.
Марине Давтян, директор детского дома: «Сабина — подкидыш, ее нашли на улице, когда ей было всего несколько месяцев. Она оказалась в детском доме, но потом ее удочерила семья из Еревана».
Сабина Манвелян, участница проекта «Ты супер!»: «Я пою с детства. На старых видеозаписях, которые мне показывали родители, где я совсем маленькая, я тоже пою».
Теперь Сабина мечтает помогать таким же, как она, — тем, кто остался один.
Сабина Манвелян: «Я знаю одно: если я стану известной певицей, то буду организовать концерты для детей детских домов, займусь благотворительностью, потому что знаю, есть много детей, которые действительно нуждаются в помощи».
Они приехали делиться энергетикой и доказывать, что все именно так, как они спели.
Даниил Мацейчук, участник группы Quest Pistols Show: «Все открыты и сразу пробуют новые для них и движения, подходы, взгляды танцы, песни и все вместе взятое».
Екатерина Якубова, участница проекта «Ты супер!»: «Это было необыкновенно, эмоции просто перехватываются! Это шок! Я научилась новым движениям!»
А для участников проекта «Ты супер!» эти встречи не про мастерство, а про какой-то невероятный драйв. Экватор отборочного тура проекта «Ты супер!» НТВ покажет завтра, 4 марта, в 20:00.
iOS или Android. Для юных поклонников шоу НТВ запускает акцию «Караоке #тысупер».
Комментарии