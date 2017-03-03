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  • 03.03, 15:52

Песков ответил на вопрос о возможности признания ДНР и ЛНР

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Песков ответил на вопрос о возможности признания ДНР и ЛНР

Песков ответил на вопрос о возможности признания ДНР и ЛНР

Пресс-секретарь президента напомнил о Конституции в ответ на вопрос о том, может ли Россия признать ЛНР и ДНР.

Дмитрий Песков напомнил, что внешняя политика России определяется только главой государства.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Могу сказать одно: по Конституции внешняя политика РФ определяется главой государства, а именно президентом РФ».

Напомним, в середине февраля Владимир Путин подписал указ о признании в России документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, до политического урегулирования ситуации в этих районах. Как подчеркнул Сергей Лавров, в тексте указа «черным по белому написано, что руководствуемся мы при этом исключительно гуманитарными соображениями».

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