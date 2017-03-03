Британский презерватив научился оценивать качество секса

Интеллектуальный презерватив, разработанный одной из британских компаний, скоро появится в продаже, авторы изобретения уже начали принимать предзаказы.
По информации Forbes, новинка, по сути, контрацептивом не является. Она представляет собой кольцо, надевающееся поверх обычного презерватива. Девайс оценит половой акт и предоставить полную информацию: температуру тела, продолжительность, силу и скорость движений, количество потраченных калорий. Производители уверяют, что устройство также сможет предупреждать о наличии венерических заболеваний.
Сообщается, что вся собранная информация хранится исключительно анонимно, но кольцо сможет передавать данные через Bluetooth и позволит пользователю разместить показатели в социальных сетях, если ему захочется похвастаться своими достижениями в постели.
Сообщается, что вся собранная информация хранится исключительно анонимно, но кольцо сможет передавать данные через Bluetooth и позволит пользователю разместить показатели в социальных сетях, если ему захочется похвастаться своими достижениями в постели.
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