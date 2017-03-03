Растяжки, шрамы и кривой нос: пластические хирурги 10 лет уродовали ростовскую красавицу

Ростовская бизнесвумен Элина Ромасенко разошлись во взглядах на эстетику со своими пластическими хирургами. Женщина осталась недовольна тем, как они выполнили свою работу. После того, как блондинка легла под нож, ее жизнь изменилась на «до» и «после». Увидев обновленную невесту, жених сбежал. И теперь ее тяготит одиночество. Впрочем, будучи юристом по образованию, Элина разработала план по спасению своей красоты.

Работать над собой, если можно так сказать, 28-летняя жительница Ростова начала еще 10 лет назад. Хирурги не должны были превращать бизнесвумен в королеву красоты — требовалось лишь добавить акцентов. Ведь появился он — богатый, умный, интересный. И на пути к его сердцу требовался багаж и аргументы посерьезнее тех, что дала природа.



Элина Ромасенко: «Женщина сексуальна с грудью не менее пятого размера, это как минимум. И максимально там, я не знаю, девятый размер. Так как я встретила мужчину, которого полюбила, я захотела привлечь его внимание к себе, мне понравилось, как я стала сексуальнее».



Жаль — природную скромность не вырезать ножом хирурга, вздыхает Элина полной грудью пятого размера. И как с ней жить, если вокруг — ничем не обоснованная и травмирующая тонкую душевную организацию зависть несексуальных окружающих?



Элина Ромасенко: «Появился какой-то негатив на меня. Со стороны женщин, со стороны бабушек, все начали делать замечания по поводу груди — что она слишком вульгарная. Чтоб я ее прикрыла, постоянно меня просили — и летом, и зимой».



И это ведь Эллина перед ними не раздевалась даже. А если б решилась — поняли бы тогда все эти люди, как страдает блондинка, а может, даже и пожалели. Ведь огромные силиконовые шарики, перекатывающиеся под кожей, выглядят довольно жутко. Именно после этого зрелища блондинку и бросил тот единственный, ради которого она и решилась на тюнинг. Оставшись одна, та рассмотрела и другие несовершенства: на груди — растяжки и шрамы, а кончик носа, который претерпел апгрейд совсем недавно, и вовсе кривой. Так пусть виновник в белом халате, который даже не дал никаких документов и гарантий, заплатит за все, говорит пострадавшая. Элина намерена написать суд в суд заявление с требованием наказать виновника ее личной бьюти-трагедии.



Подробности — в репортаже Анны Финогиной.

