Нижегородские лжеблаготворители наживаются на чужом горе

Кого спасают люди, переодетые в форму благотворительной организации, будут выяснять правоохранительные органы. Проблему подняла мать 6-летнего Коли Чистякова из Нижнего Новгорода. Выяснилось, что уже несколько месяцев по улицам разгуливают якобы волонтеры с ящиками для пожертвований, вот только кому и на какие цели нужны деньги, они объяснить не могут.

Алия Чистякова цепляется за любую возможность, чтобы помочь сыну. У 6-летнего Коли ДЦП и проблемы со зрением: мальчик практически ничего не видит. Прогнозы врачей обнадеживают. Двигательные навыки можно развить. Требуется дорогостоящее обследование и несколько операций, но денег катастрофически не хватает.



Вполне возможно, что часть средств просто не доходит до Чистяковых. Деньги оседают в карманах «благотворителей», которые уже несколько недель работают на улицах Нижегородской области. Лавируя между машинами и стучась в окна водителям, волонтеры давят на жалость, толком даже не понимая, для кого собирают средства. От прямых вопросов активисты уходят. Добиться внятного ответа, чем болен ребенок и где проживает, не удается.



Куда и кому на самом деле уходят собранные средства — остается только догадываться. Конечно, вряд ли, эти молодые люди работают сами на себя. Волонтеры признались: за восьмичасовой рабочий день они получают чисто символическую плату — 600 рублей. Остальное — отдают своим руководителям. В Нижегородских благотворительных фондах уверяют: их сотрудники никогда не бегают по улицам с ящиком для пожертвований.



Чтобы защитить свое честное имя от тех, пытается нажиться на чужой беде, сотрудники благотворительных фондов решил написать коллективное заявление в полицию.

