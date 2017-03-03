Екатеринбуржцы массово покупают липовые прописки для устройства детей в школу

В Екатеринбурге родителей будущих первоклассников подозревают в предоставлении подложных документов. На сегодняшний день количество школьников с временной пропиской приближается к 70%.

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школы

Жительница Екатеринбурга Наталья Криницына уже несколько недель пытается устроить своего шестилетнего сына в школу, расположенную рядом с домом. Но мест уже не осталось. Просто именно в их школу захотели устроить своих детей люди из других районов.



Казалось бы, обычная процедура записи первоклашек в Екатеринбурге в итоге закончилась громким скандалом. Родители были вынуждены в буквальном смысле штурмовать учебные заведения. Кому-то повезло — отстояв всю ночь в живой очереди, оставалось только заполнить документы. Но многие семьи теперь ломают голову: почему в школу во дворе берут не их ребенка, а первоклассника с окраины?



Оказалось, что до 70% будущих учеников элитных гимназий города имеют липовые прописки. С купленными штампами родителям давали зеленый свет в любую школу. Делом уже заинтересовалась прокуратура.



Марина Катанова, старший помощник прокурора Свердловской области: «Фиктивная регистрация граждан предусматривает уголовную ответственность, в связи с этим прокуратура устанавливает адреса, где массово были зарегистрированы дети, с целью привлечения родителей этих детей и лиц, которые предоставили квартиры, к уголовной ответственности».



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Ильи Ушенина.

