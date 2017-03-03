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  • 03.03, 15:52
Екатеринбуржцы массово покупают липовые прописки для устройства детей в школу. Екатеринбург, школы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Екатеринбуржцы массово покупают липовые прописки для устройства детей в школу

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Екатеринбуржцы массово покупают липовые прописки для устройства детей в школу

Екатеринбуржцы массово покупают липовые прописки для устройства детей в школу

Екатеринбуржцы массово покупают липовые прописки для устройства детей в школу

    В Екатеринбурге родителей будущих первоклассников подозревают в предоставлении подложных документов. На сегодняшний день количество школьников с временной пропиской приближается к 70%.

    Жительница Екатеринбурга Наталья Криницына уже несколько недель пытается устроить своего шестилетнего сына в школу, расположенную рядом с домом. Но мест уже не осталось. Просто именно в их школу захотели устроить своих детей люди из других районов.

    Казалось бы, обычная процедура записи первоклашек в Екатеринбурге в итоге закончилась громким скандалом. Родители были вынуждены в буквальном смысле штурмовать учебные заведения. Кому-то повезло — отстояв всю ночь в живой очереди, оставалось только заполнить документы. Но многие семьи теперь ломают голову: почему в школу во дворе берут не их ребенка, а первоклассника с окраины?

    Оказалось, что до 70% будущих учеников элитных гимназий города имеют липовые прописки. С купленными штампами родителям давали зеленый свет в любую школу. Делом уже заинтересовалась прокуратура.

    Марина Катанова, старший помощник прокурора Свердловской области: «Фиктивная регистрация граждан предусматривает уголовную ответственность, в связи с этим прокуратура устанавливает адреса, где массово были зарегистрированы дети, с целью привлечения родителей этих детей и лиц, которые предоставили квартиры, к уголовной ответственности».

    Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Ильи Ушенина.

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