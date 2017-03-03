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  • 03.03, 14:22

В Киеве проститутки устроили митинг у администрации Порошенко

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В Киеве проститутки устроили митинг у администрации Порошенко

В Киеве проститутки устроили митинг у администрации Порошенко

В Киеве проститутки устроили митинг у администрации Порошенко
  • Фото: KyivOperativ /facebook.com

    • В Киеве работницы секс-индустрии требуют легализации возле администрации президента Украины.

    Проститутки в масках вышли на марш в Киеве. Работницы секс-индустрии требовали от правительства Украины отменить административное наказание за проституцию и заявили, что их права ущемлены.

    На Украине проституция карается штрафом от пяти до 15 необлагаемых налогом минимумов (примерно от 3 до 10 долларов). Организаторы митинга сообщили, что разработали законопроект, освобождающий от ответственности за проституцию, сообщает РИА Новости.

    В акции также приняли участие правозащитники и экс-работники из сферы интимных услуг. Вместе с дамами в масках он промаршировали от здания Рады мимо здания правительства и закончили митингом у администрации президента Украины.

    Секс-работники сообщили, что повторят акцию, если не увидят удовлетворяющей их реакции правительства.

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