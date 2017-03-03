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  • 03.03, 15:52
18 индеек и один мертвый кот: в Сети обсуждают странное видео. США, кошки, курьезы, птицы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

18 индеек и один мертвый кот: в Сети обсуждают странное видео

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18 индеек и один мертвый кот: в Сети обсуждают странное видео

18 индеек и один мертвый кот: в Сети обсуждают странное видео

18 индеек и один мертвый кот: в Сети обсуждают странное видео
  • Фото: @TheReal_JDavis /twitter.com

    • Житель Бостона снял из окна автомобиля странное видео, на котором 18 индеек водят хоровод вокруг мертвого кота. Ученые объяснили, в чем дело.

    Автомобилист из Бостона выложил в Twitter видео, на котором стая диких птиц ходят по кругу вокруг мертвого кота. Автор ролика предположил, что индейки пытаются «дать коту десятую жизнь».

    В сети появились тысячи предположений, чем «на самом деле» занимаются птицы. В основном, индеек подозревали в оккультизме и занятиях черной магией.




    Но биологи рассказали порталу The Verge, что индейки взяли кота в кольцо, потому что напротив полагали, что он жив.

    Скорее всего, таким образом птицы давали понять коту, что не боятся его — такое поведение иногда позволяет потенциальной жертве прогнать охотника. Также ученые сообщили журналистам, что индейкам свойственно кружение на одном месте: в какой-то момент эти птицы как заколдованные начинают следовать друг за другом хвост в хвост.

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