18 индеек и один мертвый кот: в Сети обсуждают странное видео

Житель Бостона снял из окна автомобиля странное видео, на котором 18 индеек водят хоровод вокруг мертвого кота. Ученые объяснили, в чем дело.
Автомобилист из Бостона выложил в Twitter видео, на котором стая диких птиц ходят по кругу вокруг мертвого кота. Автор ролика предположил, что индейки пытаются «дать коту десятую жизнь».
В сети появились тысячи предположений, чем «на самом деле» занимаются птицы. В основном, индеек подозревали в оккультизме и занятиях черной магией.
Но биологи рассказали порталу The Verge, что индейки взяли кота в кольцо, потому что напротив полагали, что он жив.
Скорее всего, таким образом птицы давали понять коту, что не боятся его — такое поведение иногда позволяет потенциальной жертве прогнать охотника. Также ученые сообщили журналистам, что индейкам свойственно кружение на одном месте: в какой-то момент эти птицы как заколдованные начинают следовать друг за другом хвост в хвост.
В сети появились тысячи предположений, чем «на самом деле» занимаются птицы. В основном, индеек подозревали в оккультизме и занятиях черной магией.
These turkeys trying to give this cat its 10th life pic.twitter.com/VBM7t4MZYr— J… (@TheReal_JDavis) 2 марта 2017 г.
Но биологи рассказали порталу The Verge, что индейки взяли кота в кольцо, потому что напротив полагали, что он жив.
Скорее всего, таким образом птицы давали понять коту, что не боятся его — такое поведение иногда позволяет потенциальной жертве прогнать охотника. Также ученые сообщили журналистам, что индейкам свойственно кружение на одном месте: в какой-то момент эти птицы как заколдованные начинают следовать друг за другом хвост в хвост.
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