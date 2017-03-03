Захарова предупредила американского посла об опасности

Мария Захарова заявила послу США об «опасности» общения с дипломатами из России.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что встретила Джона Теффта и сообщила ему, что о его встречах с российскими дипломатами могут узнать журналисты CNN.
Отметим, что ранее CNN заявил, что генпрокурор США Джефф Сешнс встречался с послом РФ в Соединенных Штатах Сергеем Кисляком, который «рассматривается американскими спецслужбами как высокопоставленный российский шпион и вербовщик».
Сам генпрокурор подтвердил факт встреч, однако опроверг заявления о том, что речь на них шла об избирательной кампании Дональда Трампа. А в посольстве РФ в Вашингтоне отказались комментировать «многочисленные контакты с местными партнерами, которые осуществляются на ежедневной основе в соответствии с дипломатической практикой».
Захожу в МИД. Навстречу выходит посол США в Москве Дж.Теффт.Опубликовано Марией Захаровой 3 марта 2017 г.
— Вы подвергаете себя опасности, общаясь с российскими дипломатами — а вдруг CNN «узнает», — пожелала я партнеру доброго утра.
Отметим, что ранее CNN заявил, что генпрокурор США Джефф Сешнс встречался с послом РФ в Соединенных Штатах Сергеем Кисляком, который «рассматривается американскими спецслужбами как высокопоставленный российский шпион и вербовщик».
Сам генпрокурор подтвердил факт встреч, однако опроверг заявления о том, что речь на них шла об избирательной кампании Дональда Трампа. А в посольстве РФ в Вашингтоне отказались комментировать «многочисленные контакты с местными партнерами, которые осуществляются на ежедневной основе в соответствии с дипломатической практикой».
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