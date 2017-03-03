Место встречи
Место встречи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 03.03, 14:22

Захарова предупредила американского посла об опасности

комментировать

Захарова предупредила американского посла об опасности

Захарова предупредила американского посла об опасности

Мария Захарова заявила послу США об «опасности» общения с дипломатами из России.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что встретила Джона Теффта и сообщила ему, что о его встречах с российскими дипломатами могут узнать журналисты CNN.

Захожу в МИД. Навстречу выходит посол США в Москве Дж.Теффт.
— Вы подвергаете себя опасности, общаясь с российскими дипломатами — а вдруг CNN «узнает», — пожелала я партнеру доброго утра.

Опубликовано Марией Захаровой 3 марта 2017 г.

Отметим, что ранее CNN заявил, что генпрокурор США Джефф Сешнс встречался с послом РФ в Соединенных Штатах Сергеем Кисляком, который «рассматривается американскими спецслужбами как высокопоставленный российский шпион и вербовщик».

Сам генпрокурор подтвердил факт встреч, однако опроверг заявления о том, что речь на них шла об избирательной кампании Дональда Трампа. А в посольстве РФ в Вашингтоне отказались комментировать «многочисленные контакты с местными партнерами, которые осуществляются на ежедневной основе в соответствии с дипломатической практикой».

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru