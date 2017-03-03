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  • 03.03, 14:22
Цветущая мимоза подарила сочинцам настроение праздника. Сочи, торжества и праздники, цветы, 8 Марта. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Цветущая мимоза подарила сочинцам настроение праздника

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Цветущая мимоза подарила сочинцам настроение праздника

Цветущая мимоза подарила сочинцам настроение праздника

Цветущая мимоза подарила сочинцам настроение праздника

    В первые дни весны Черноморское побережье Кавказа окрасилось в ярко-желтый цвет. В регионе распускается мимоза. Где-то это небольшие кусты, а где-то — огромные деревья.

    Бархатисто-желтыми стали сегодня улицы Сочи. К 8 Марта букеты мимозы появятся на прилавках всех российских городов. В советские времена это были практически единственные цветы, которые дарили женщинам в весенний праздник.

    Кстати, веточки с веселыми желтыми шарообразными цветками — это не совсем мимоза. В обиходной речи мы так называем акацию серебристую, что нисколько не умаляет ее достоинств.

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