Цветущая мимоза подарила сочинцам настроение праздника

В первые дни весны Черноморское побережье Кавказа окрасилось в ярко-желтый цвет. В регионе распускается мимоза. Где-то это небольшие кусты, а где-то — огромные деревья.

Бархатисто-желтыми стали сегодня улицы Сочи. К 8 Марта букеты мимозы появятся на прилавках всех российских городов. В советские времена это были практически единственные цветы, которые дарили женщинам в весенний праздник.



Кстати, веточки с веселыми желтыми шарообразными цветками — это не совсем мимоза. В обиходной речи мы так называем акацию серебристую, что нисколько не умаляет ее достоинств.