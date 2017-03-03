Дело Доктора Лизы живет: из Донбасса 11 детей направляются на лечение в Россию

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Ростове-на-Дону приземлился борт МЧС, который должен забрать в Москву тяжелобольных детей из Донбасса. Речь идет об 11 маленьких пациентах, которые нуждаются в срочной медицинской помощи. Операция организована совместно с фондом «Справедливая помощь», который возглавляла Елизавета Глинка. Благодаря ей удалось спасти сотни детей из Донецкой и Луганской областей.
Пятилетний Савва впервые в жизни полетит на самолете. В Санкт-Петербурге ему предстоит серьезная операция. Он это понимает, но не боится, переживает только за младшую сестру. Дети, которые не помнят жизни без войны, уже ничего не боятся, говорят медики. Чего не скажешь о мамах.
О фонде «Справедливая помощь» в Донецке знают все, но называют его просто фондом доктора Лизы, потому что знают и помнят именно ее, как она вывозила под обстрелами детей из Славянска и Горловки. Гибель этой хрупкой женщины стала личной трагедией и для сотрудников фонда в Донецке, и для родителей спасенных детей.
Переживали здесь и за судьбу фонда, но он продолжил работать. На смену Лизе Глинке заступила ее подруга, журналист Ксения Соколова. Она призналась, опыт военного корреспондента ей помогает в таких местах. Правда, Ксения жалеет, что у нее нет медицинского образования, как у доктора Лизы.
Сегодня из Донецка отправили в Россию 11 детей. На этот раз среди них, к счастью, нет раненых, но всем необходима высокотехнологичная медицинская помощь. Почти половина маленьких пациентов — малыши в возрасте до года. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Инны Осиповой.
О фонде «Справедливая помощь» в Донецке знают все, но называют его просто фондом доктора Лизы, потому что знают и помнят именно ее, как она вывозила под обстрелами детей из Славянска и Горловки. Гибель этой хрупкой женщины стала личной трагедией и для сотрудников фонда в Донецке, и для родителей спасенных детей.
Переживали здесь и за судьбу фонда, но он продолжил работать. На смену Лизе Глинке заступила ее подруга, журналист Ксения Соколова. Она призналась, опыт военного корреспондента ей помогает в таких местах. Правда, Ксения жалеет, что у нее нет медицинского образования, как у доктора Лизы.
Сегодня из Донецка отправили в Россию 11 детей. На этот раз среди них, к счастью, нет раненых, но всем необходима высокотехнологичная медицинская помощь. Почти половина маленьких пациентов — малыши в возрасте до года. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Инны Осиповой.
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