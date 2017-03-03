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  • 03.03, 14:22

Генподрядчик назвал две причины обрушения тоннеля в Новой Москве

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Генподрядчик назвал две причины обрушения тоннеля в Новой Москве

Генподрядчик назвал две причины обрушения тоннеля в Новой Москве

Представитель компании, занимавшейся строительными работами на 23-м километре Калужского шоссе в Новой Москве, назвал возможные причины обрушения тоннеля, под завалами которого погибли двое рабочих.

По словам представителя ГК «Аркс», в настоящий момент специалисты рассматривают две основные версии ЧП. По первой из них, тоннель мог обрушиться из-за нарушения технологии установки опалубки. «Рабочие могли недокрутить какой-нибудь крепеж, что и привело к трагедии», цитирует генподрядчика РИА Новости.

По второй версии, авария могла произойти из-за того, что при строительстве тоннеля использовался некачественный материал для изготовления стоек или самой опалубки. При этом представитель компании подчернул, что «точного понимания причин произошедшего пока нет».

Напомним, строящийся тоннель обрушился накануне на Калужском шоссе в районе населенного пункта Сосенское. Обрушение произошло при заливке бетоном, одна из опалубок не выдержала. Площадь завалов составила 40 квадратных метров. В результате ЧП погибли двое рабочих, еще трое пострадали и были госпитализированы, у одного из рабочих сломана нога.

По факту нарушения требований безопасности при строительстве возбуждено уголовное дело.

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