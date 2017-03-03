Генподрядчик назвал две причины обрушения тоннеля в Новой Москве

Представитель компании, занимавшейся строительными работами на
23-м километре Калужского шоссе в Новой Москве, назвал возможные причины обрушения тоннеля, под завалами которого погибли двое рабочих.
По словам представителя ГК «Аркс», в настоящий момент специалисты рассматривают две основные версии ЧП. По первой из них, тоннель мог обрушиться из-за нарушения технологии установки опалубки. «Рабочие могли недокрутить какой-нибудь крепеж, что и привело к трагедии», цитирует генподрядчика РИА Новости.
По второй версии, авария могла произойти из-за того, что при строительстве тоннеля использовался некачественный материал для изготовления стоек или самой опалубки. При этом представитель компании подчернул, что «точного понимания причин произошедшего пока нет».
обрушился накануне на Калужском шоссе в районе населенного пункта Сосенское. Обрушение произошло при заливке бетоном, одна из опалубок не выдержала. Площадь завалов составила 40 квадратных метров. В результате ЧП погибли двое рабочих, еще трое пострадали и были госпитализированы, у одного из рабочих сломана нога.
По факту нарушения требований безопасности при строительстве возбуждено уголовное дело.
По второй версии, авария могла произойти из-за того, что при строительстве тоннеля использовался некачественный материал для изготовления стоек или самой опалубки. При этом представитель компании подчернул, что «точного понимания причин произошедшего пока нет».
обрушился накануне на Калужском шоссе в районе населенного пункта Сосенское. Обрушение произошло при заливке бетоном, одна из опалубок не выдержала. Площадь завалов составила 40 квадратных метров. В результате ЧП погибли двое рабочих, еще трое пострадали и были госпитализированы, у одного из рабочих сломана нога.
По факту нарушения требований безопасности при строительстве возбуждено уголовное дело.
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